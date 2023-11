Man. City – Liverpool: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po reprezentační pauze se můžeme těšit na další nabitý víkend v Premier League a ten začne hned šlágrem kola mezi Man. City a Liverpoolem, kteří se napřímo utkají o první místo v ligové tabulce. Naše Man. City – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Man. City – Liverpool kurzy

Man. City – Liverpool tipy

Více než 2,5 gólu

Ve vzájemných zápasech mezi Manchesterem City a Liverpoolem vídáme často minimálně tři góly. Stalo se tak sedmkrát z posledních osmi zápasů. V zápasech Manchesteru City jsme pak tuto statistiku viděl v každém z posledních šesti zápasů. U Liverpoolu se v posledních šesti utkáních takto stalo pouze pětkrát.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly od obou týmů. Tato statistika také přišla v každém zmíněném vzájemném utkání, ve kterém padly aspoň tři góly a momentální forma i okolnosti napovídají tomu, že se můžeme těšit na velice záživné utkání.

Analýza zápasu Man. City – Liverpool

Man. City

Manchester City se ve svém posledním utkání potkal s Chelsea a z tohoto zápasu se stal úžasný zápas, který mnozí označují za zápas sezóny. Osmibrankový výsledek a napínavý konec. Akce po celou dobu zápasu. Co si víc může fotbalový fanoušek přát? Gólovou show nastartoval Erling Haaland ve 25. minutě po sporné penaltě, kterou dokázal proměnit. Chelsea to netrvalo dlouho a zaslouženě dokázala srovnat díky gólu Silvy. Na dobrou část Chelsea pak navázal Sterling a Chelsea šla do vedení. Do konce poločasu jsme stihli ještě čtvrtý gól, tentokrát znovu od hráče City. Trefil se Akanji v nastavení první půle. Tato šílenost pokračovala hned na startu druhé půle, kdy se neobvyklým stylem prosadil Haaland svým druhým gólem. Chelsea se nevzdala a po povedených výměnách na hřišti znovu srovnala, když se prosadil Jackson. Pět minut před koncem to vypadalo na ukončení zápasu gólem Rodriho, ale to ještě nebylo vše. Chelsea obdržela v 90+5′ penaltu a tu neproměnil nikdo jiný, než bývalý hráč City, Palmer. City se v nejdůležitějším zápase podzimu bude muset obejít bez Edersona, Akého, Stonese, De Bruyna, Gomeze, Kovačiče, Nunese a Haalanda.

Liverpool

Pro Liverpool to byla v jeho posledním zápase značně jednoznačnější práce než u City, ale také jsme neviděli tolik branek. Proti Brentfordu to neměl Liverpool snadné, ale díky kvalitní obraně a efektivitě v útoku dokázal vyhrát jednoznačným výsledkem. Ve 39. minutě otevřel skóre Salah. Ten pokračoval po pauze, kdy se prosadil znovu a získal pro svůj tým dvougólový náskok. Brentford nehrál zle, ale Liverpool je prostě nenechal vstřelit branku. Skóre pak uzavřel v 74. minutě Diogo Jota a za stavu 3:0 už bylo hotovo. Liverpool má také obsáhlou absenci. Chybět Liverpoolu venku bude Gomez, Konaté, Robertson, Bajcetic a Gravenberch.

Často kladené otázky Man. City – Liverpool tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Man. City – Liverpool?

Zápas Man. City – Liverpool se bude hrát 25.11. ve 13:30 v Manchesteru na Etihadu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete na Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Chrish Kavanagh.

