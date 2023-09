Mallorca – Barcelona: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Barcelonu čeká po hektickém zápase s Celta Vigou další zápas s outsiderem. Tentokrát v podobě šestnácté Mallorcy, se kterou si zahraje na venkovním stadionu. Naše Mallorca – Barcelona tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Mallorca – Barcelona kurzy

Mallorca – Barcelona tipy

Výhra Barcelony

Naším prvním tipem pro zápas Mallorca – Barcelona je výhra Barcelony. Xaviho svěřenci jsou v této sezóně ve skvělé formě a s novými posilami to v každém zápase jen potvrzují. S Mallorcou neprohráli již 14 utkání v řadě a mimo to si drží neporazitelnost už deset zápasů a my si myslíme, že tyto úctyhodné série prodlouží.

První gól vstřelí Barca

Už 20 utkání v řadě neudržela Mallorca proti Barceloně čisté konto a v posledních osmi vzájemných zápasech se vždy jako první prosadila Barcelona. Tuto statistiku si navíc drží v pěti z posledních šesti zápasů.

Analýza zápasu Mallorca – Barcelona

Mallorca

Mallorca poslední zápas odehrála venku s rozjetou Gironou a odnesla si domů gólovou smršť. Zápas pro ní nezačal vůbec špatně, když se ve čtvrté minutě dostala do vedení zásluhou proměněné penalty od Muriqiho, ale to nastartovalo gólové motory Girony a ta do poločasu stihla čtyři. Za stavu 4:1 už toho moc Mallorca nezmohla, naopak ještě Girona přidala na startu druhé půle pátý, když se prosadil Sávio. Jediné pozitivní, co si ze zápasů může Mallorca odnést, je povedené střídání Pratse, který za patnáct minut na hřišti stihl dva góly a potupné skóre tak aspoň trochu snížit na 3:5. Mallorce bude doma chybět Raillo a Mascarell.

Barcelona

Barcelona byla ve svém posledním domácím zápase velmi blízko první porážce v nové sezóně, ale to dokázala v hektickém závěru změnit. Celta Vigo se dostala v 19. minutě do vedení po gólu Larsena a toto vedení si většinu zápasu držela. V 76. minutě ho dokonce dokázala navýšit a vypadalo to, že je zápas u konce, jako by normálně v takové době za tohoto stavu byl. Barcelona se však nevzdala a síly si nechala na posledních deset minut, kdy zápas kompletně otočila ve svůj prospěch a zvítězila 3:2. 81′ Lewandowski, 85′ Lewandowski, 89′ Cancelo. Pro fanoušky Barcelony nádherně zakončený večer jednou z nejlepších otoček za poslední léta. Do zápasu jde Barcelona silně oslabená v záloze bez de Jonga a Pedriho.

Často kladené otázky Mallorca – Barcelona tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 26.9. ve 21:30 v Palmě na stadionu de Son Moix.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude teprve oznámena.

