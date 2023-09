Lyon – PSG: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Ve Francii je ligová sezóna už v plném proudu a hlavnímu favoritovi na titul se start nepovedl, protože ze tří zápasů získal pouze pět bodů. Lyon je na tom ještě hůře, ten na výhru čeká. Naše Lyon – PSG tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Lyon – PSG kurzy

Lyon – PSG tipy

Méně než 2,5 gólu

Naším prvním tipem pro tento zápas je, že uvidíme málo gólů a to přesně maximálně dvě. V posledních sedmi zápasech jsme pětkrát neviděli více než dva góly. U Lyonu platila tato statistika také v jejich jednotných ligových zápasech pětkrát v posledních sedmi utkáních.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

Zároveň si myslíme, že uvidíme góly maximálně na jedné straně. Dopředu to zatím v této sezóně nebyla žádná sláva. PSG vstřelilo ve třech zápasech čtyři góly a tři z toho v posledním zápase proti Lens. Lyon je na tom ještě hůře, ten vstřelil pouhé dva.

Analýza zápasu Lyon – PSG

Lyon

Lyonu se v posledním zápase nedařilo, ale i přes nudný zápas a špatný výkon z toho byl aspoň první den. Tento zápas byl pro fanouška opravdu nepohledný, protože neviděli ani gól, ale ani žádné šance. Lyon si za celý zápas dokázal proti Nice vytvořit pouze jednu střelu na bránu. Nice v domácím zápase dominovalo, ale jejich problém s efektivitou přišel i v tomto zápase a jejich pasivní skóre 2:2 se třemi remízami tomu odpovídá. Lyonu bude v náročném zápase chybět Lopes, Lovren a Lacazette.

PSG

PSG se ve třetím kole konečně podařilo získat plný počet bodů a to v zápase s Lens, které minulou sezónu bylo jediným týmem konkurující PSG. Do vedení šli Pařížští na konci prvního poločasu, kdy se prosadil Asensio. Ve druhém poločase to byla show nechtěného Mbappého, který si připsal hned dva góly a zajistil svému týmu vítězství. Lens se v závěru zmohlo pouze na snížení, v nastavení se totiž prosadil Guilavogui a zápas tak skončil 3:1 pro PSG. Paříž trápí absence Letelliera, Rica, Bernata, Kimpembeho, Mendese, Mukieleho, Leeho a Ramose.

Často kladené otázky Lyon – PSG tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Lyon – PSG?

Zápas Lyon – PSG se bude hrát 3.9. ve 20:45 v Lyonu na Groupama Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 2, kterou můžete najít ve většině kanálových nabídek u různých poskytovatelů.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace veřejnosti ještě není známá.

