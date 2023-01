Losy které nejvíce vyhrávají 2023 – které to jsou?

Stírací losy jsou pro mnoho hráčů vstupní bránou do světa hazardu a pořád mají na hazardním trhu své místo. Nejzajímavější jsou samozřejmě losy které nejvíce vyhrávají.

Drahokamy

Milujete drahé kameny jako například modrý safír, červený rubín, zelený smaragd nebo stříbrný diamant? Tak potom je stírací los Drahokamy určen přesně pro vás!

Navštivte stránku

Tento los se jednoznačně řadí mezi losy které nejvíce vyhrávají, jelikož nabízí druhou nejvyšší pravděpodobnost výhry, a to konkrétně 1:2,32. Každý los stojí 300 Kč a hlavní výhra má hodnotu až 13 000 000 Kč! Celková hodnota výher se u tohoto losu vyšplhá až na 308 000 000 korun, tak proč si kousek z ní neukrojit pro sebe? Tuto hru má k dispozici Sazka – buď online nebo taky v kamenné pobočce.

Maxi Čokoládový sen

Jednoznačně nejoblíbenější stírací los se jmenuje Maxi čokoládový sen. Tato hra je určená pro skutečné milovníky čokolády, kteří ale taky rádi vyhrávají. Oslaďte si život a pochutnejte si na té nejvýnosnější čokoládě, která existuje! Maxi čokoládový sen nabízí nejvyšší pravděpodobnost výhry, a to až 1:2,27. Zjednodušeně řečeno to znamená, že jeden z každých tří losů vyhrává. Cena za 1 los je 200 Kč, přičemž hlavní výhra má hodnotu 200 000 Kč a je k dispozici až 200x. Můžete si jej koupit buď online na stránkách Sazky nebo na jejich kamenné pobočce. Tak uděláte si radost?

Čokoládový sen

Třetím losem co má nejvyšší šanci na výhru je Čokoládový sen. Je to menší bratr Maxi čokoládového snu, a to proto, že cena jednoho losu je zde jenom 100 Kč a hlavní výhra je 100 000 Kč. Těch je zde k mání opět 200, takže šance na to, že ji získate právě vy, není malá. Pravděpodobnost výhry je zde 1:2,40, co je pořád dost vysoká šance na výhru. Krom hlavních výher je zde téměř až 1 000 000 dalších výher, proto neváhejte a pojďte mlsat do Sazky.

Navštivte stránku

Maxi Zlatá rybka

Posledním los z kategorie losy které nejvíce vyhrávají je stírací los jménem Maxi Zlatá rybka. Nahoďte udici a chyťte zlatou rybku, která splní každé vaše přání. Maxi Zlatá rybka nabízí pravděpodobnost výhry 1:2,54 a hlavní výhru v hodnotě až 8 000 000 Kč! To ale není ani zdaleka všechno, jelikož zlatá rybka plní hned několik přání. Hráči na kterého se v této hře usměje štěstí, přinese zlatá rybka ještě auto v hodnotě 900 000 korun, nebo luxusní dovolenou v hodnotě 250 000 korun. Cena jednoho losu v této hře je 200 Kč a na hráče čekají výhry v celkové hodnotě 272 000 000 Kč. K dostání je samozřejmě v Sazce.

Kde jsou stírací losy které nejvíce vyhrávají k dispozici?

Tento druh hazardní zábavy nenabízí každá sázková kancelář. Jen marně byste stírací losy hledali v kancelářích jako Betano či SynotTip. Jednoznačně největší výběr těchto losů nabízí Sazka. Ta má v nabídce více než 40 různých stíracích losů, přičemž další tucet se připravuje. Všechny výše uvedené losy tak v Sazce naleznete. K dostání jsou tak buď přes internet nebo na kamenné pobočce. Sazka ale není jediným provozovatelem této formy potěšení.

Formu stíracích losů nabízí i Fortuna a její Milionová Fortuna:Liga. Jelikož Fortuna je hlavním sponzorem české nejvyšší fotbalové soutěže, tak je to skvělá forma zábavy pro fotbalové fanoušky. Každý los stojí 50 Kč a nabízí hlavní výhru až 1 000 000 Kč.

Navštivte stránku

Často kladené otázky

✅Jak zjistím, které losy nejvíce vyhrávají?

Důležité je sledovat pravděpodobnost výhry jednotlivých losů – čím je nižší, tím častěji tyto losy vyhrávají.

✅Která sázková kancelář má v nabídce ty nejlepší losy?

Na českém trhu je v tomto směru jednoznačným favoritem Sazka, která nabízí největší výběr stíracích losů, s nejlepší pravděpodobností výhry.

✅Který los je u nás historicky nejvýhernější?

Historicky nejvíce výher v České republice přinesla Černá perla od Sazky, která je na trhu už řadu let.

✅Musím na pobočku nebo to jde i online?

Dnes už ve většině případů nemusíte nikam chodit – všechny losy máte šanci si zakoupit i přes internet. Výjimkou je Milionová Fortuna:Liga, která je k dispozici jenom na pobočkách Fortuny.

✅Můžu stíraní losů online důvěrovat?

Jednoznačně – jelikož se jedná o stírací losy od ověřených sázkových kanceláří, tak nemáte nejmenší důvod se ničeho obávat.