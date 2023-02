Liverpool – Real Madrid tipy na Ligu mistrů

Liverpool čeká těžký domácí zápas, protože bude hrát proti týmu, se kterým minulý rok prohrál ve finále Ligy mistrů. Má sice domácí výhodu, ale v lize to nemá vůbec ideální, i když to v poslední bylo lepší než před pár měsíci. Naše Liverpool – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liverpool – Real Madrid tipy

Neprohra Liverpoolu

Liverpool má velmi špatnou sezónu, ale v posledních zápasech se zlepšil a nemyslíme si, že by měl doma před svými fanoušky prohrát. Liverpool dokázal, stejně jako Real Madrid, vyhrát poslední dva zápasy s čistým kontem, ale do evropské soutěže tyto statistiky většinou nic neznamenají.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmům se teď v obraně dařilo, i když o Liverpoolu se to dlouhodobě říct nedá. Přesto si však myslíme, že bude Liverpool doma silný v defenzívě. Real Madrid má také skvělou defenzívu a moc gólů také nedostává, takže uvidíme taktickou bitvu, ve které moc branek nepadne.

Analýza zápasu Liverpool – Real Madrid

Liverpool

Liverpool ve svém posledním zápase odehrál skvělý zápas proti silnému Newcastlu, který je v tabulce docela daleko Liverpoolem. Zápas skončil 2:0 pro Liverpool, když se prvně v desáté minutě prosadil Darwin Nunez a o pár minut později pak Cody Gakpo. Červenou kartu následně viděl brankář Nick Pope za hru rukou mimo pokutové území, čímž Liverpoolu zabránil ke vstřelení třetí branky. Liverpoolu bude na zápas proti Realu Madrid chybět Arthur, Díaz, Ramsay, Thiago a možná také Konate a Nunez.

Real Madrid

Real Madrid si v minulém zápase proti Osasuně dokázal poradit, a stejně jako Liverpool, nad svým soupeřem zvítězil 2:0. V prvním poločase jsme góly neviděli a museli jsme si počkat až do druhého poločasu, kde se dokázal v pozdních minutách prosadit Valverde a pak v nastavení se ještě stihl trefit Asensio. Od Realu Madrid to nebyl vůbec přesvědčivý výkon, ale na výhru jim to stačilo. Realu Madrid bude na zápas proti Liverpoolu chybět Benzema, Diaz, Kroos, Mendy a Tchouameni.

Poslední vzájemné zápasy

28.5. 2022 | Liverpool 0:1 Real Madrid

14.4. 2021 | Liverpool 0:0 Real Madrid

6.4. 2021 | Real Madrid 3:1 Liverpool

26.5. 2018 | Real Madrid 3:1 Liverpool

4.11. 2014 | Real Madrid 1:0 Liverpool

Často kladené otázky Liverpool – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 21.2. ve 21:00 na Anfieldu.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Premier Sport 2, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

