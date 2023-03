Liverpool – Manchester United tipy na Premier League

Už tento víkend nás v Premier League čeká velké Northwest derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United. Liverpool má v poslední době nevyrovnanou formu a zaostává daleko za United, ale Liverpool může těžit z domácího prostředí. Naše Liverpool – Manchester United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Man. United

Boomakeři více favorizují domácí Liverpool, ale my si myslíme, že na United pod ten Hagem nemají. Sice se Kloppovi svěřenci dokázali vrátit na pohárové příčky, ale v lize mají stále nevyrovnané výkony a navíc doma v Lize mistrů prohráli potupně s Realem Madrid. United naposledy prohrálo naposledy na konci ledna a tady je porážka rovněž nečeká.

Více než 2,5 gólu

V derby mezi těmito dvěma kluby vždy vídáme velký počet gólů a tento zápas nebude výjimkou. V posledních šesti zápasech mezi Liverpoolem a Manchesterem United vždy padly minimálně tři góly. Naposledy tak nebylo 17.1. 2021, kdy spolu rivalové remizovali 0:0.

Analýza zápasu Liverpool – Manchester United

Liverpool

Liverpoolu se v lize znovu daří, což je pro jejich fanoušky dobrá zpráva po měsících trápení. Z Ligy mistrů nejspíš vypadnou, ale potřebují si v ní zajistit místo pro příští rok. V posledním zápase snadno porazili Wolves výsledkem 2:0. Sice jsme v prvním poločase góly neviděli, ale Reds dominovali. Nakonec se ve druhém poločase dokázal prosadit obránce Virgil van Dijk a čtyři minuty později pak Mohamed Salah. Vlci za celý zápas vystřelili na bránu pouze jednou. Liverpool se bude muset proti Manchesteru United obejít bez Diaze, Gomeze, Ramsayho a Thiaga.

Manchester United

Manchester United ve svém posledním zápase skvěle otočil osmifinálový zápas FA Cupu proti West Hamu. Manchester United byl lepším týmem, ale v první půli mu nebylo přáno. Nakonec to byl Said Benrahma, který poslal West Ham do vedení a otevřel skóre zápasu v 54. minutě. Už to vypadalo, že United vypadne přesto, že byl lepší, ale nakonec dostali balón do brány, když si dal Aguerd vlastní gól. West Ham nedostal zápas ani do prodloužení, protože se těsně před koncem stihl prosadit Garnacho a těsně po něm ještě Fred. United bude v derby bez Eriksena, Martiala a van de Beeka.

Poslední vzájemné zápasy

22.8. 2022 | Man. United 2:1 Liverpool

19.4. 2022 | Liverpool 4:0 Man. United

24.10. 2021 | Man. United 0:5 Liverpool

13.5. 2021 | Man. United 2:4 Liverpool

24.1. 2021 | Man. United 3:2 Liverpool

Často kladené otázky Liverpool – Manchester United tipy

Kdy a kde bude hrát derby mezi Liverpool a Manchesterem United?

Tento zápas se bude hrát 5.3. v 17:30 na Anfieldu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je vzájemná bilance Liverpoolu proti Manchesteru United?

Liverpool se s Manchesterem United potkal celkem 59x, z čehož 22x vyhrál, 10x remizoval a 27x prohrál.

