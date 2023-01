Liverpool – Chelsea tipy na Premier League

Dva týmy, kterým se letos vůbec nedaří jsou právě Liverpool s Chelsea. V sobotu je čeká zápas, ve kterém oba týmy potřebují body. Čekám velmi napjatých a těsných 90 minut. Naše Liverpool – Chelsea tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liverpool – Chelsea tipy

Méně než 2,5 gólu

Pět z posledních šesti střetnutí mezi těmito dvěma týmy v lize a poháru skončilo méně než 2,5 vstřelenými brankami. Repríza FA Cupu Liverpoolu s Wolves v polovině týdne také skončila méně než třemi vstřelenými góly, zatímco čtyři z posledních pěti ligových zápasů Chelsea vyprodukovaly méně než 2,5 gólu, takže můžete vidět, proč předpovídáme zápas na Anfieldu s nízkým skóre.

Remíza

Ani jeden z těchto dvou týmů nebyl v posledních týdnech v nejlepší formě a v sobotu se to projeví nerozhodným výsledkem. Každé z posledních čtyř střetnutí mezi oběma kluby v lize a poháru skončilo po 90 minutách, poslední domácí zápas Liverpoolu skončil remízou a Chelsea nevyhrála žádný z posledních šesti venkovních zápasů ve všech soutěžích.

Analýza zápasu Liverpool – Chelsea

Liverpool minulý víkend odjel do Brightonu, ale radši měl zůstat doma, protože si domácí zajistili vítězství 3:0. Všechny branky padly ve druhém poločase, dvakrát v rozmezí 6 minut a bývalý útočník Man. United Welbeck vstřelil poslední gól devět minut před koncem zápasu. Diaz, Jota, van Dijk, Melo, Nunez a Firmino by tento víkend měli chybět kvůli zranění, ale Nunez by se mohl vrátit do sestavy pro zápas s Chelsea.

Chelsea potřebovala doma s Crystal Palace pozitivní výsledek, což se nakonec povedlo, i když jejich hra znovu nebyla ideální. Nakonec se osamocený útok od Havertze ukázal jako dostatečný pro muže Grahama Pottera k zajištění tolik potřebných 3 bodů, ale proti Liverpoolu budou muset na tomto výsledku stavět. Kante, Sterling, Zakaria, James, Wesley Fofana, Chilwell, Broja a Mendy zůstávají kvůli zranění stranou a Felix je suspendován kvůli červené kartě.

Poslední vzájemné zápasy

18.9. 2022 | Chelsea 0:0 Liverpool

14.5. 2022 | Chelsea 0:0 Liverpool

27.2. 2022 | Chelsea 0:0 Liverpool

2.1. 2022 | Chelsea 2:2 Liverpool

28.8. 2021 | Liverpool 1:1 Chelsea

Často kladené Liverpool – Chelsea tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 21.1. ve 13:30 na stadionu Anfield.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

