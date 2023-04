Liverpool – Arsenal tipy na Premier League

Liverpool tento víkend čeká ve šlágru 30. kola Premier League těžký zápas proti lídrovi ligy, Arsenalu. Domácí fanoušci jsou z letošní sezóny zklamání a potřebují body, které proti Arsenalu, vzhledem k momentální formě, nemusí přijít. Naše Liverpool – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liverpool – Arsenal tipy

Neprohra Arsenalu

Arsenal v lize prohrál naposledy 15.2. a vyhrál už sedm ligových zápasů v řadě. Naopak Liverpool nevyhrál už více než měsíc a naposledy to bylo při výhře 7:0 nad Man. United. Od té doby odehrál Liverpool čtyři zápasy, ve kterých dohromady vstřelil jediný gól. Arsenal je na tom momentálně lépe a v tomto zápase podle nás neprohraje.

Více než 2,5 gólu

V posledních pěti ligových zápasech Arsenalu vždy padly minimálně tři branky a pokaždé sám minimálně tři vstřelil. U Liverpoolu se to v lize stalo pouze dvakrát, ale vzhledem k jejich problémům v obraně i v útoku, věříme, že gólů bude hodně.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Liverpool – Arsenal

Liverpool

Vzhledem k tomu, že Stefan Bajcetic a Naby Keita potvrdili absenci a Thiago není zcela připraven na návrat, Fabinho, Jordan Henderson a James Milner by mohli být v neděli nasazeni do zálohy Liverpoolu. Očekává se, že Luis Diaz vynechá další týden, ale jeho plné zotavení se každým týdnem blíží. V posledním zápase odehrál Liverpool nudný zápas s Chelsea, který skončil 0:0. Tento vzájemný zápas skončil tímto výsledkem už počtvrté po sobě. Chelsea byla lepší a dva góly londýnského klubu byly zrušeny videorozhodčím.

Arsenal

Arsenal je téměř v plné síle, ale v obraně bude chybět William Saliba. Měl by ho nahradit Rob Holding. Gabriel Jesus se už plně zotavil ze zranění, v minulém zápase vstřelil dva góly a do zápasu proti Liverpoolu, by měl nastoupit. V posledním zápase vyhrál Arsenal nad Leedsem výsledkem 4:1. První gól vstřelil z penalty v prvním poločase Gabriel Jesus pár minut před koncem prvního poločasu. Na začátku druhého poločasu jsme od Arsenalu viděli hned dva góly a to od Whitea a znovu od Jesuse. Pak se za Leeds prosadil Kristensen a o pár minut později jen upravil na 4:1 Xhaka.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

9.10. 2022 | Arsenal 3:2 Liverpool

16.3. 2022 | Arsenal 0:2 Liverpool

20.1. 2022 | Arsenal 0:2 Liverpool

13.1. 2022 | Liverpool 0:0 Arsenal

20.11. 2021 | Liverpool 4:0 Arsenal

Často kladené otázky Liverpool – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas mezi Liverpoolem a Arsenalem?

Zápas Liverpool – Arsenal se bude hrát 9.4. v 17:30 na Anfieldu.

Kde můžu sledovat zápas Liverpool – Arsenal?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Liverpool je momentálně na 8. místě a ztrácí tři body na evropské poháry. Arsenal je momentálně 1. a má pětibodový náskok na 2. Man. City.

vsaďte si zde