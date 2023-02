Lipsko – Manchester City tipy na Ligu mistrů

Manchester City se letos znovu pokusí poprvé ve své historii vyhrát Ligu mistrů. Tento rok jim v osmifinále bude v cestě stát německé Lipsko, které hraje na domácím stadionu, což jim dává menší výhodu. Naše Lipsko – Manchester City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Lipsko – Manchester City

Více než 2,5 gólu

Lipsko bylo do nedávna druhým nejefektivnějším týmem v Bundeslize tuto sezónu. Německý tým nepotřebuje mnoho prostoru ke skórování a snaží se dostat k bráně při každé příležitosti. Manchester City je jedním z nejvíce skórujících týmů v Evropě a jejich útočná síla je ničivá. Z těchto důvodů si myslíme, že v zápase padne více než 2,5 gólů.

Výhra Man. City

Manchester City má větší kvalitu a více zkušeností, než jeho soupeř. Obrana Lipska je v této sezóně nevyzpytatelná, ale zatím drží příčky zajišťující evropské poháry pro příští sezónu. Lipsko bude proti Manchesteru City zkoušet každou příležitost, která se jim naskytne, ale bude se hrát podle tempa, které nastaví City.

Analýza zápasu Lipsko – Manchester City

Lipsko

Lipsko si ve svém posledním zápase před Ligou mistrů proti Wolfsburgu dokázalo poradit. Přesvědčivě zvítězilo 3:0 a snížilo ztrátu na příčky zajišťující Ligu mistrů. První gól tohoto zápasu vstřelil Forsgberg ve 14. minutě, což byl zároveň jediný gól prvního poločasu. Ve druhém poločase jsme dlouho nic neviděli, ale nakonec se pět minut před koncem dokázal prosadit Laimer a ještě v nastavení zvýšil na 3:0 Szoboszlai. Lipsku bude chybět Diallo, Olmo a Gulacsi.

Man. City

Manchesteru City se minulý zápas nepodařil a i přes statistickou dominanci nakonec remizoval se 13. Nottinghamem Forest. Na konci prvního poločasu poslal City do vedení Bernardo Silva a to bylo vše, co jsme v prvním poločase viděli. Ve druhém poločase si Nottingham vytvořil pouze jednu střelu na bránu. Ta ovšem byla gólová a vyslal jí Chris Wood. Manchesteru City bude na zápas proti Lipsku chybět pouze Stones.

Poslední vzájemné zápasy

7.12. 2021 | Lipsko 2:1 Man. City

15.9. 2021 | Man. City 6:3 Lipsko

Často kladené otázky Lipsko – Manchester City tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 21.2. ve 21:00 v Red Bull Aréně.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

