Liberec – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Liberec čeká o víkendu náročný zápas, ve kterém se utká s momentálním lídrem české nejvyšší soutěže Spartou Praha, která v této ligové sezóně ještě neprohrála. Naše Liberec – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liberec – Sparta kurzy

Liberec – Sparta tipy

Výhra Sparty

Sparta je momentálně ve skvělé formě, neprohrála ještě v lize a potvrdila kvalitu také ve čtvrtém předkole EL, kdy si doma vychutnala čtyřmi góly silné Dinamo Záhřeb, proti kterému musela dohánět dvougólově manko. Naopak Liberci to teď moc nejde. Ze šesti ligových zápasů vyhrál pouhé dva a hraje momentálně ve středu tabulky s cílem se probojovat do TOP6.

Více než 2,5 gólu

Sparta je gólovým týmem, což letos neplatí o Liberci, ale se Spartou to jsou vždy záživné a gólové utkání. Z posledních šesti vzájemných zápasů jsme pokaždé viděli aspoň tři góly a v osmi z posledních devíti vzájemných zápasů jsme také viděli branky na obou stranách.

Analýza zápasu Liberec – Sparta

Liberec

Liberci poslední venkovní zápas v Olomouci nevyšel. I přes vyrovnaný výkon to nestačilo ani na žádnou branku a pro Sigmu to v závěru bylo poměrné snadné vítězství. V prvním poločase jsme se branky nedočkali, ale ve druhém se hned na jeho startu prosadil z penalty Lukáš Juliš. Toto vedení navíc o pár minut později navýšil Jakub Pokorný a to Sigmě stačilo k výhře 2:0 nad Slovanem Liberec. Slovan tak před domácím zápasem s favoritem moc formy nenabral. Do zápasu jde navíc bez Plechatého a Frýdka.

Sparta

Sparta hrál doma s nováčkem ligy s MFK Karvinou, takže měla o něco lehčího soupeře, než Liberec, ale i o to byl výsledek pro Spartu pozitivnější. Sparta do toho vletěla rychle a hned v šesté minutě se prosadil Adam Karabec. O dvacet minut později navýšil vedení prvním ligovým gólem Matěj Ryneš a v poločase z toho bylo pohodlné vedení 2:0. Ovšem start druhé půle Spartě nevyšel, protože hned z kraje obdržel zbytečnou červenou kartu střelec první branky Adam Karabec. Po ní trochu převzala iniciativu Karviná a to vedlo ke snížení slezského celku, ale i přes slibný závěr to nic neznamenalo, protože si nakonec cestu k vítěznému gólu našel David Pavelka. Sparta tak nechala výhrou 3:1 body doma. Sparta do Liberce jede bez Mejdra a Karabce.

Často kladené otázky Liberec – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 3.9. v 15:00 v Londýně na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Ladislav Szikszay.

