Liberec – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V zajímavém zápase FORTUNA:LIGY se utká Liberec se Slavií, ale za nás s poměrně jasným výsledkem pro jeden z týmů. Naše Liberec – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liberec – Slavie kurzy

Liberec – Slavie tipy

Výhra Slavie

Naším tipem pro tento zápas je, že z toho bude jasná výhra hostů, kteří jsou v poměrně dobré formě. V lize měli problém střílet gól, ale ve včerejším zápase Evropské ligy jich nasázeli rovnou šest. Mezitím Liberci se vůbec nedaří a na výhru v lize čeká od srpna.

Méně než 2,5 gólu

Slavii se v Evropě sice gólově dařilo, ale v české soutěži je to pro ně prostě jiné a góly jí tam v ligových zápasech prostě moc nepadají. Stejný problém má Liberec, který viděl dva a méně góly v sedmi z posledních devíti zápasů. U Slavie to bylo pět z posledních šesti.

Analýza zápasu Liberec – Slavie

Liberec

Liberci se letos dlouhodobě nedaří, ale ten největší výbuch přišel až v posledním zápase, kdy si na něm smlsla i, v tu dobu poslední, Karviná. Ta do zápasu vstoupila lépe, když v 11. minutě otevřela skóre gólem Ivána. Liberec hned pár minut na to srovnal, ale do poločasu už to byl zápas Karviné, která se v jeho závěru dvakrát prosadila góly Budinského a Akinyemiho. Do druhého potřeboval Slovan rychlý gól, což hned na startu vyšlo díky Tuptovi, ale na víc se v tomto zápase Liberečtí nezmohli. Naopak přidávala ještě Karviná. V 70. minutě se prosadil hráč zápasu, Amar Memić a skóre upravil na konečných 5:2 Aboubacar Traore, který byl na hřišti v tu dobu zhruba minutu. Liberci bude proti Slavii chybět pouze Plechatý.

Slavie

Slaviitaké vůbec nevyšel poslední ligový zápas, když se nedokázala ani prosadit. Hrála totiž proti expertovi na českou TOP3. Na Stínadlech si domácí Teplice poradily se Slavií, kterou za celý zápas téměř k ničemu nepustily. Teplice k tomu nebyly tak daleko výhře, ale penaltu v závěru prvního poločasu neproměnil Tadeáš Vachoušek. V druhé půli fanoušci div neusnuli. Viděli za celých 45 minut pouhé dvě střely na bránu a 80% držení míče od Slávistů. Slavii bude na Liberci chybět Bořil, Hromada, Pech a Ševčík.

Často kladené otázky Liberec – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Liberec – Slavie?

Zápas Liberec – Slavie se bude hrát 8.10. v 18:00 v Liberci na stadionu U Nisy.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou najdete u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede jako hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec.

