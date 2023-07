Liberec – Baník tipy na Fortuna:Ligu

V neděli se mezi další čtveřicí zápasů objeví zápas dvou týmů s nabitým přestupovým obdobím. Četné odchody, ale také nové a klíčové posily do svých řad. Ani jednomu a Baníku hlavně, nevyšla poslední sezóna podle představ, ale teď mají oba týmy ambice na nejlepší šestku. Naše Liberec – Baník tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Liberec – Baník tipy

Neprohra Baníku

Na Baník je sice na všech sázkových kancelářích vyšší kurz, než na výhru Liberce, což znamená, že je Liberec favoritem tohoto zápasu. Tyto čísla se však můžou odvíjet ještě v závislosti na poslední sezóně. Baník měl velice vydařené přestupové období a ladí poslední posilu, kterou by případně mohl být Srdjan Plavšić. Ten v Baníku hostoval už v minulé sezóně. Kvůli těmto skutečnostem si myslíme, že si Chachaři první zápas vzít jen tak nenechají a venku získají minimálně bod. Baník s Libercem navíc neprohrál už šest zápasů v řadě.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že neuvidíme více jak dva góly. Ve všech šesti posledních vzájemných zápasech, které jsme zmínili výše, nikdy nepadly více jak tři branky. Hlavně z těchto důvodů tedy tipujeme, že uvidíme maximálně dvě branky. Oba týmy sice v přípravě střílely, ale to se nedá srovnávat se soutěžními zápasy.

Analýza zápasu Liberec – Baník

Liberec

Liberec odehrál v přípravě poměrně velký počet zápasů a dalo by se říct, že je na novou sezónu připraven. Bylo to přesně sedm zápasů proti různým sousedům, ať už z Čech, nebo zahraničí. Z těchto zápasů dokázal Liberec čtyři vyhrát a tři prohrál. Nestačil na Fortunu Dusseldorf, Jihlavu a Mladou Boleslav. Liberec jde do prvního kola Fortuna:Ligy bez jakékoliv absence. Na rozdíl od svého soupeře, který jich má hned šest.

Baník

Baník měl výsledkově povedenější přípravu a ze šesti zápasů prohrál pouze jeden, ve dvou remizoval a zbytek vyhrál. Nestačil pouze na slovenskou Skalici. Většinu zápasů odehrál se zahraničními soupeři. Do sezóny jde, jak jsme zmínili, se šesti absencemi. Chybět bude Klíma, Miškovič, Blažek, Fleišman, Kaloč a Takács.

Často kladené otázky Liberec – Baník tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Liberec – Baník?

Tento zápas se bude hrát 23.7. v 15:00 na Stadionu U Nisy v Liberci.

Kde můžu sledovat zápas Liberec – Baník?

Zápas Liberec – Baník můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, která je dostupná u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jan Petřík.

