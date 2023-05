Leverkusen – AS Řím tipy na Evropskou ligu

Leverkusen čeká důležitý zápas o finále Evropské lize, ve kterém bude muset doma dohánět prohru 0:1 z Olympijského stadionu v Římě. Naše Leverkusen – AS Řím tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Leverkusen – AS Řím tipy

Neprohra Leverkusenu

Leverkusen sice prohrál první zápas s Římem a má docela špatnou formu, ale vzhledem k jejich ztrátě a domácímu prostředí si myslíme, že Leverkusen tentokrát neprohraje. AS Řím nikam spěchat nebude a je možné, že se bude snažit bránit jednogólový náskok.

Méně než 1,5 gólu v prvním poločase

Myslíme si, že v prvním poločase uvidíme maximálně jeden gól. AS Řím bude bránit výsledek a pravděpodobně v prvním poločase gól nevstřelí, ale Leverkusen by nějaký gól dát mohl, protože bez něho z Evropské ligy může vypadnout.

Analýza zápasu Leverkusen – AS Řím

Leverkusen

Leverkusenu se v poslední době nedaří a špatná forma se jim před semifinále Evropské ligy nehodí a v naposledy v lize remizoval se Stuttgartem 1:1. Tento zápas byl vyrovnaný a je to pro Leverkusen problém v závěrečném boji o poháry. Leverkusen se bude muset v odvetě obejít bez Andricha, Bellarabi, Kossounouna, Luneva a Schicka.

AS Řím

Římu se v lize také nedaří a nevyhrál už pět zápasů v řadě. V posledním zápase pouze remizoval s Bolognou v bezgólovém zápase. Před odvetou to ani ze strany Říma není ideální, ale jdou do ní s mírným náskokem. Řím jde do odvety bez El Shaarawyho, Karsdorpa, Kumbully a Llorenteho.

Často kladené otázky Leverkusen – AS Řím tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 18.5. ve 21:00 v BayAréně.

Kde můžu sledovat zápas Leverkusen – AS Řím?

Zápas můžete sledovat na stanici Sport 2, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Leverkusen je v lize sedmý a má stejně bodů jako šestý Wolfsburg. Potřebuje být šestý, aby uhráli aspoň Evropskou ligu. AS Řím je v lize šestý a se špatnou formou tam možná zůstane, i když na pátou pozici ztrácí pouhé dva body. Na Atalantu má pouze bodový náskok.

