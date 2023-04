Lazio – Juventus tipy na Serii A

Lazio se o víkendu utká ve šlágru 29. kola Serie A se silným Juventusem. Lazio si ve druhé polovině sezóny drží skvělou formu a Juventus snažící se o evropské poháry, se bude snažit hráče Lazia zastavit. Naše Lazio – Juventus tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Lazio – Juventus tipy

Neprohra Lazia

Lazio je v poslední době ve skvělé formě a v lize prohrálo naposledy 4.1. Vyhrálo i derby o Řím a má téměř jisté místo v pohárové Evropě pro příští sezónu. Na první místo se už před dominující Neapol nedostane, ale stále ho čeká důležitý boj o TOP4 v Serii A.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy hrají v poslední době hodně defenzivně, což obě celkům svědčí. Juventus měl v posledních sedmi zápasech pouze jediný zápas, ve kterém by padlo více než tři branek. U Lazia tato statistika platila ve dvou z posledních desíti zápasů a více než tři góly v zápase vidělo naposledy 24.1. proti AC při výhře 4:0.

Analýza zápasu Lazio – Juventus

Lazio

Lazio v současné době nemá žádné absence a hlavní trenér Maurizio Sarri má dostupné všechny hráče z jeho silného týmu pro sobotní zápas. Lazio upevnilo své místo v tabulce výhrou 2:0 proti Monze ve svém posledním zápase. Nebyli o moc lepší než soupeř, ale o to byli efektivnější. Za Lazio se prosadil Ledesma a v druhé půli pak Milinković-Savić.

Juventus

Leandro Paredes a Adrien Rabiot jsou bez trestu a mohou se v sobotu vrátit do sestavy Juventusu, ale Paul Pogba a Kaio Jorge jsou stále zranění. Federico Chiesa a Leonardo Bonucci by se mohli podívat minimálně na lavičku. V posledním zápase Serie A si Juventus těsně poradil s Veronou. Viděli jsme pouze jeden gól, který vstřelil Moise Kean, ale stačilo to na výhru Juventusu 1:0.

Poslední vzájemné zápasy

2.2. 2023 | Juventus 1:0 Lazio

13.11. 2022 | Juventus 3:0 Lazio

16.5. 2022 | Juventus 2:2 Lazio

20.11. 2021 | Lazio 0:2 Juventus

6.3. 2021 | Juventus 3:1 Lazio

Často kladené otázky Lazio – Juventus tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas Serie A se bude hrát 8.4. ve 20:45 na Olympijském stadionu v Římě.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jak jsou na tom týmy v ligové tabulce?

Lazio je momentálně na druhé pozici, blízko jistoty evropských pohárů. Juventus se po odečtení bodů snaží vrátit na pohárové pozice a momentálně na sedmém místě ztrácí čtyři body na šesté místo, které by mu zajistilo Evropskou ligu.

