Kostarika – Německo tipy na Mistrovství světa 2022

Mise pro Německo je jednoduchá, vyhrát zápas nebo vypadnout z mistrovství světa ve skupinové fázi. Němci získali pouze jediný bod ze svých dvou úvodních zápasů a sedí na konci skupiny E. V posledním zápase je čeká Kostarika, která vyhrála svůj poslední zápas proti Japonsku. Naše tipy na zápas Kostarika – Německo si můžete přečíst v tomto článku:

Kostarika – Německo tipy

Myslíme si, že si Němci zajistí vítězství, kterého prostě musí dosáhnout, aby měli nějakou šanci na postup ze skupiny F. Zatímco proti Japonsku prohráli se špatným výkonem a efektivitou, Německo se proti Španělsku zlepšilo a mohlo zápas vyhrát. Kostarika dokázala ve svém posledním zápase porazit Japonsko svou jedinou střelou na branku na mistrovství světa. Pokud Kostaričané zůstanou ostýchaví, jak očekáváme, Německo bude mít velkou šanci vyhrát zápas a udržet čisté konto. Fullkrug přišel z lavičky, aby vstřelil vyrovnávací gól proti Španělsku, svůj gól vstřelil opravdu dobře, a my si myslíme, že skóruje i proti Kostarice, i kdyby musel znovu odejít z lavičky. Devětadvacetiletý útočník vstřelil v posledních třech zápasech za Německo dva góly, forma mu tedy svědčí.

Analýza zápasu Kostarika – Německo

Kostarika se opravdu dobře vzpamatovala z ponižující porážky 7:0 proti Španělsku, když naposledy porazila Japonsko 1:0. Středoameričané skórovali svou první střelou na branku na mistrovství světa a ohromili tak japonské hráče, kteří si zřejmě mysleli, že tento zápas snadno vyhrají. Toto vítězství znamená, že výhra Kostariky proti Německu by je posunula do vyřazovací fáze. Remíza nemusí být dost dobrá kvůli jejich špatnému gólovému rozdílu.

Německo ještě nevyhrálo zápas na mistrovství světa v roce 2022 a pokud se mu to nepovede v posledním zápase ve skupině, bude nejen vyřazeno, ale bude to také jeden z jejich nejtrapnějších výkonů v historii mistrovství světa, takže tlak je na vzestupu. Na papíře má Německo daleko lepší kádr, ale v zakončení na bránu prostě nevypadalo ostře a mířilo hodně mimo. Fulkrug nastoupil proti Španělsku s velkým efektem a měl by být vybrán od začátku proti Kostarice.

Sázky na zápas Kostarika – Německo (Fortuna)

Myslíme si, že se Kostaričané ani jednou neprosadí. (1.66)

Výsledek v prvním poločase

Kostarika – 14.00

Remíza – 3.50

Německo – 1.42

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 3.55

Více než 2,5 – 1.32

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.24

Ne – 1.62

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.32

Ne – 3.30

Predikce na zápas Kostarika – Německo

Německo je týmem na velké turnaje a v minulosti to už několikrát ukázalo. Na letošním MS se jim nepodařil první zápas s Japonskem, ale pokud se jim podaří porazit Kostariku a postoupit ze skupiny, tak tato ostudná prohra nemusí nic znamenat. Také mají mnohem lepší tým než Kostaričané, takže si myslíme, že si tento zápas a nejspíš i postup zvládnou pohlídat.

Často kladené otázky Kostarika – Německo tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 1.12. ve 20:00 na stadionu Al Bayt.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

