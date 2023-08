Kodaň – Sparta tipy na Ligu mistrů

Do pohárové sezóny vstoupí příští týden také Sparta Praha, které do třetího předkola, ve kterém začíná, byl nalosován soupeř z Dánska. Proti mistrovi z hlavního města začínají Sparťané venku. Naše Kodaň – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Kodaň – Sparta kurzy

Kodaň – Sparta tipy

Více než 2,5 gólu

Naším prvním tipem pro tento zápas je, že uvidíme aspoň tři góly. Kodaň v posledních šesti zápasech hned pětkrát viděla tuto statistiku. Sparta ze tří ligových kol pouze jednou, ale bylo to v tom posledním, ve kterém padlo hned sedm gólů při výhře nad Pardubicemi.

Remíza v prvním poločase

Dle nás uvidíme poměrně zajímavý zápas, který přinese hodně akce v druhém poločase. V prvním se budou oba týmy oťukávat a taktizovat, přece jen je toho ve hře hodně. Oba týmy měly poslední zápasy podobné výsledky, i podle toho čekáme vyrovnaný zápas, i když je Kodaň na papíře spíše lepším týmem, než Sparta.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Kodaň – Sparta

Kodaň

Kodaň si v posledním ligovém zápase vychutnala Randers, když z dominantního domácího zápasu získali tři body výsledkem 4:0. Soupeř Kodaně přitom za celý zápas nevystřelil na bránu. Byl to hodně rychlý start. Kodaň v prvních třiceti minutách nasázela tři góly. Dva vstřelil Goncalves, na kterého by si Sparťané měli dát pozor. Vítězný gól jsme viděli až v 66. minutě, vstřelil ho Kevin Diks. Kodaň začne evropskou pouť s jedinou absencí. Chybět bude gruzínský reprezentant, Davit Kchocholava.

Sparta

Poslední kolo pro Spartu mělo podobný průběh, jako pro jejího dánského soupeře. Také v prvních třiceti minutách viděla hned tři góly a z toho dva od Jana Kuchty. Sparta pak přidala další dva góly po poločase, kdy se prosadil Wiesner a Birmančević. Za stavu 5:0 Sparta trochu zaspala a od Darmovzala a Krobota si nechala dát dva góly. Nic to však na dominantním výkonu a výsledku 5:2 neměnilo a Sparta může jít do Evropy s dobrým sebevědomím. Do tohoto dánského souboje však půjde bez dvou dánských opor Hojera a Sorensena. A třetí absencí bude nová posila Victor Olatunji.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Kodaň – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Kodaň – Sparta?

Zápas mezi Kodaní a Spartou se bude hrát 8.8. ve 20:00 v Kodani na Parken Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Benoit Bastien.

vsaďte si zde