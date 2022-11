Kamerun – Srbsko tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním zápase na programu MS 2022 v Kataru je v pondělí duel mezi Kamerunem a Srbskem v rámci skupiny G.

Kamerun Srbsko tipy na zápas

Kamerun svůj úvodní zápas se Švýcarskem na MS 2022 v Kataru, prohrál 0:1. Bohužel ve skupině G má nejmenší šanci na postup, jelikož konkurence je zde vysoká. Kurzy ho tak jasně stavějí do role outsidera.

Srbsko v úvodním zápase podlehlo favoritovi z Brazílie, proto v druhém zápase proti Kamerunu potřebuje vyhrát. Ve skupině G je taky Švýcarsko, které je též velkým favoritem na postup. Jestli tak chce Srbsko postoupit ze skupiny, tak už si nemůže dovolit zaváhat. V utkání s Kamerunem jsou kurzy na jeho straně, takže už jenom bude muset svou roli favorita naplnit.

Analýza zápasu Kamerun – Srbsko

Kamerun je součástí 32 týmů na MS ve fotbale již po osmé v historii. Nejdál to dotáhl do čtvrtfinále v roce 1990, ale jinak se jeho cesta končí vždy v základní skupině. Letos to bohužel vypadá stejně, jelikož ostatní tři členové skupiny G jsou skutečně silní. Kamerunu se na Mistrovstvích světa nepovedlo vyhrát již 8 zápasů v řade, takže naposledy vyhráli v roce 2002. Tato statistika sice není příznivá, ale fakt, že se Kamerun kvalifikuje na MS, je sám o sobě vypovídající. Ne každý může být nejlepší, ale Kamerun dokazuje, že mezi 32 top týmů patří. Za Kamerun se představí – Onana v bráně, Fai, N'Koulou, Castelletto a Tolo v obraně, Anguissa, Ondoua, Hongla v záloze, a v útoku se představí Mbeumo, Choupo-Moting a Toko Ekambi. Kamerun tak pravděpodobně vsadí na složení 4-3-3.

Srbsko bylo v zápase s Brazílií jednoznačně slabším týmem, takže výsledek 0:2 byl oprávněný. Srbsko jako samostatná země se nikdy nepodívalo za brány základní skupiny a jestli to chce letos změnit, tak bude muset začít vyhrávat. Prvním krokem je výhra proti slabšímu Kamerunu a následně mnohem těžší výhra proti Švýcarsku. Nic ale není nemožné. Ze sestavy Srbska nás nejvíc budou zajímat Milinkovic-Savic, Zivkovic, Gudelj a Mitrovic. Sestavu Srbsko asi opět zvolí 3-4-1-2

Sázky na zápas Kamerun – Srbsko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.85

Více než 2.5 – 2.01

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.87

Ne – 1.90

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.80

Ne – 1.98

Poslední vzájemné zápasy

Týmy Kamerunu a Srbska se na MS ve fotbale už jednou utkali. V tomto zápase dokázalo zvítězit Srbsko a naklonit tak statistiky na svou stranu. Vítězství Kamerunu anebo remíza se ve vzájemných zápasech tak zatím nekonali.

5. 6. 2010 | Kamerun – Srbsko 3:4

Kamerun – Srbsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste si tento zápas chtěli vychutnat v živém přenose, tak doporučujeme sledovat vysílání na ČT Sport. Česká Televize má letos práva na všechny zápasy MS 2022 ve fotbale, takže každé utkání v rámci jejího programu naleznete. Pro hazardní hráče se nabízí i možnost sledování živého vysílání v rámci sázkových kanceláří, kde je ale nutné mít uzavřenou aktivní sázku. Duel se hraje v pondělí 28. 11. 2022 v 11. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Zápas mezi Kamerunem a Srbskem v rámci skupiny G se bude hrát na Al Janoub Stadium, který byl otevřen v květnu 2019 a celkovou kapacitu má pro až 44 325 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

V případě, že byste měli chuť si na tento zápas vsadit, tak se tato možnost nabízí v kterékoliv sázkové kanceláři – my ale doporučujeme vybírat z těch, kterým se dá důvěřovat, jako například Fortuna, SynotTip či Betano.

Koho v duelu Kamerun Srbsko tipy favorizují?

Jasným favoritem v prvním zápase v pondělí je tým ze Srbska.