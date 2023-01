Juventus – Udinese tipy na Serii A

Juventus má stále velkou ztrátu na čelo. Pokud se chce přiblížit, musí proti Udinese vyhrát. Udinese v této sezóně bojuje o pohárové pozice, takže se bude snažit to Juventusu udělat co nejtěžší, protože i pro ně by byla ztráta bodů špatná. Naše Juventus – Udinese tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Juventus – Udinese tipy

Juventus vyhraje

Juventus byl v poslední době v dobré formě se sedmi výhrami v řadě. Myslíme si, že vyhrají i tento zápas proti Udinese. To naopak v posledních osmi zápasech nezvítězilo.

Více než 2,5 gólu

Zápasy mezi Juventusem a Udinese byly v posledních sezónách běžně vzrušujícími záležitostmi a očekáváme, že sobotní tahanice mezi kluby bude podobná.

Analýza zápasu Juventus – Udinese

Po chvíli trápení se zdá, že Juventus konečně našel svou formu před přestávkou na mistrovství světa, protože vyhrál osm z posledních devíti zápasů v Serii A a sedm v řadě. Díky této působivé sérii se Juventus vyšplhal až na třetí místo v tabulce Serie A, i když na vedoucí Neapol zaostává o sedm bodů. V posledním venkovním zápase proti Cremonese byl Juventus lepší, ale nebyl efektivní. Zápas rozsekl až v poslední minutě Arkadeusz Milik svým pátým gólem v letošní Serii A. Juventus má na tento zápas obsáhlou absenci. Bude chybět Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Kaio Jorge, Daouda Peeters, Paul Pogba, Dušan Vlahovič, Mattia De Sciglio a Angel Di Mária. Všichni kvůli zranění.

Start skvělého útočníka Gerarda Deulofeua a Adama Masiny je pro Udinese před dalším zápasem nejistý. Udinese je nyní na sérii osmi zápasů bez vítězství v lize, ale stále zůstává blízko evropským pohárům díky skvělé formě v prvních několika měsících sezóny. V minulém kole hrálo Udinese proti Empoli. Dostali lekci z efektivity. Z 21 pokusů proměnili jeden. Empoli na to potřebovalo pokusů šest. Dokonce dohrávalo v desíti, ale výsledek 1:1 udrželo.

Poslední vzájemné zápasy

15.1. 2022 | Juventus 2:0 Udinese

22.8. 2021 | Udinese 2:2 Juventus

2.5. 2021 | Udinese 1:2 Juventus

3.1. 2021 | Juventus 4:1 Udinese

23.7. 2020 | Udinese 2:1 Juventus

Často kladené otázky Juventus – Udinese tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 7.1. v 18:00 na Juventus Stadium.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova sport 4, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

