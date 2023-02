Juventus – Turín tipy na Serii A

Juventus se po obdržení patnáctibodového trestu snaží dostat zpět na vyšší příčky, aby si zajistil evropské poháry pro příští sezónu. Před derby se svým rivalem má tři výhry, navíc ho Turín už 16 zápasů v řadě neporazil. Naše Juventus – Turín tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Juventus – Turín tipy

Výhra Juventusu

Jak už jsme uvedli, Juventus se svým rivalem neprohrál už 16 zápasů v řadě. Tato série trvá od roku 2015, kdy s Turínem naposledy prohrál. Pro Juventus je tento zápas důležitější, protože musí získávat každý bod, aby získal umístění v první šestce v Serii A. Juventus má třetí nejvyšší počet výher v této sezóně italské nejvyšší soutěže, ale Turín si také nevede vůbec špatně a drží pozici v první desítce.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy v této sezóně hrají zápasy, kde moc gólů nepadá a my si myslíme, že tento bude jeden z nich. Juventus odehrál hned 15 zápasů, kde padly méně než 3 góly a Turín o jeden méně. Je to derby, ty jsou většinou vyhrocené a týmy často hrají pasivně a taktizují.

Analýza zápasu Juventus – Turín

Juventus

Poslední zápas hrál Juventus v Evropské lize proti Nantes. Po domácí remíze 1:1 chtěl v odvetě postoupit a to se mu podařilo. Hráčem zápasu byl třígolový Ángel Di Maria, díky kterému postoupil Juventus do osmifinále. Svůj první gól v zápase vstřelil už v páté minutě. Následně šlo Nantes v 17. minutě do desíti, protože Pallois dostal červenou kartu, čímž zavinil penaltu, kterou Di Maria proměnil a přidal svůj druhý gól. Argentinec svůj hattrick zakončil v 78. minutě a zápas skončil 3:0 v prospěch Juventusu. Stará dáma má obsáhlou absenci. Chybí hned sedm hráčů, kterými jsou Chiesa, Ihattaren, Jorge, Milik, Miretti, Peeters a Pogba.

Turín

Turínu se, i přes kvalitní hru, zápas nepovedl. Hráli proti poslednímu Cremonese, který má pouze devět bodů a ani jednu výhru v letošní sezóně Serie A. Turín byl mnohem lepším týmem, vytvořil si více šancí než soupeř, ale zápas skončil remízou 2:2. Po poločase vedl Turín 1:0 po proměněné penaltě od Sanabrii. Cremonese se po přestávce dostalo dvěma góly od Tsadjouta a Valeriho do vedení, na které jim stačily dvě střely na bránu. Naštěstí pro Turín stihl Singo v 79. minutě srovnat a zachránit pro jeho tým aspoň bod. Turínu bude na derby chybět Lazaro, Pellegri, Ricci, Vlašič a Zima.

Poslední vzájemné zápasy

15.10. 2022 | Turín 0:1 Juventus

18.2. 2022 | Juventus 1:1 Turín

2.10. 2021 | Turín 0:1 Juventus

3.4. 2021 | Turín 2:2 Juventus

5.12. 2020 | Juventus 2:1 Turín

Často kladené otázky Juventus – Turín tipy

Kdy a kde bude hrát derby mezi Juventusem a Turínem?

Tento zápas se bude hrát 28.2. ve 20:45 na Juventus stadium.

Kde můžu sledovat zápas Juventus – Turín?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance Juventusu proti Turínu?

Juventus se s Turínem potkal celkem 207x, z čehož 93x vyhrál, 58x remizoval a 56x prohrál.

