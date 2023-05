Juventus – Sevilla tipy na Evropskou ligu

O finále Evropské ligy bude usilovat také Juventus v domácím zápase proti Sevilli. Oba týmy si momentálně vybraly docela dobrou formu před důležitým zápasem, ale uvidíme, jak to bude vypadat v pohárové Evropě, která je od ligy odlišná. Naše Juventus – Sevilla tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Juventus – Sevilla tipy

Výhra Juventusu

Juventus v posledních kolech své ligové výkony zlepšil a hraje proti Sevilli, která má letos v lize katastrofální sezónu a na kvalifikaci do pohárů přes ligu už nemá ani matematickou šanci. Juventus zároveň neprohrál žádný z posledních tří zápasů proti Sevilli.

Méně než 2,5 gólu

Čtyři z posledních vzájemných zápasů Seville s Juventusem přinesly méně než tři góly. V zápasech Juventusu to bylo sedm z posledních osmi zápasů, takže by to maximálně dva góly mohlo přinést i v tomto zápase.

Analýza zápasu Juventus – Sevilla

Juventus

Po výhře 0:2 venku proti Atalantě má Juventus v tuto chvíli tři zápasy bez porážky v Serii A. Jsou na druhém místě s 66 body, takže si pravděpodobně zajistili své místo v Lize mistrů, i když je to na tato místa v Itálii velmi těsný závod. V každém případě to může Juventus dokázat i vítězstvím v Evropské lize. Juventusu bude chybět De Sciglio, Ihattaren a Kaio Jorge.

Sevilla

Sevilla vyhrála čtyři z předchozích pěti zápasů La Ligy a v tomto období prohrála pouze s Gironou. Tým je aktuálně na jedenáctém místě, dva body za Rayo Vallecano. Celkově jsou v bezpečné pozici, aby zůstali v lize, ale nic víc, protože v první polovině sezóny a dokonce i v části druhé poloviny měli hroznou formu a dlouho jim hrozil i sestup. Do semifinále proti Juventusu půjdou bez Gueyeho a Marcaa.

Často kladené otázky Juventus – Sevilla tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas mezi Juventusem a Sevillou?

Tento zápas se bude hrát 11.5. ve 21:00 na Allianz Stadoum.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Sport 2, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Juventus je druhý v ligové tabulce a má téměř jistotu Ligy mistrů pro příští sezónu. Na páté AC má pětibodový náskok. Sevilla je 11., což je jeden z nejhorších výsledků za poslední sezóny. Dlouho hrozil i sestup, ale nakonec se ze špatné formy vyhrabali a momentálně bojují o první polovinu tabulky.

