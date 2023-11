Juventus – Inter: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Šlágrem třináctého kola Serie A bude souboj o první místo, ve kterém se utká Juventusu proti prozatím prvnímu Interu. Naše Juventus – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Juventus – Inter kurzy

Juventus – Inter tipy

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy mají v lize problémy se střílením gólů. Juventus nastřílel více než dva góly naposledy v září, Inter na konci října. V posledních osmi vzájemných zápasech jsme tuto statistiku viděli hned sedmkrát. V zápasech Juventusu pak šestkrát v posledních sedmi.

Neprohra Interu

Inter je v dobré formě a už dva měsíce čeká na prohru. Oba týmy jsou momentálně v podobné formě, ale v prospěch Interu hraje střelec jménem Lautaro Martínez. Juventus takového střelce postrádá.

Analýza zápasu Juventus – Inter

Juventus

Juventus ve svém posledním zápase před reprezentační pauzou hrál doma s Cagliari. Byla z toho zasloužená výhra, ale nakonec poměrně těsná. V prvním poločase jsme se nedočkali gólu a dokonce ani střely na bránu. Vše se otevřelo až ve druhé půli. Tam jsme viděli hned dva góly Juventusu v řadě. Prvně se v 60. minutě prosadil Bremer a o deset minut později Rugani. Pro Cagliari s Janktem to už bylo těžké, ale i tak stihli aspoň snížit po gólu Dossena, na který Jankto aspoň asistoval. Juventusu bude v tomto zápase chybět Pogba, Fagioli, Danilo, De Sciglio, Weah a Locatelli.

Inter

Inter si v posledním utkání také zahrál doma a stejně jako Inter s outsiderem. Frosinone to udělalo Interu lehčí než Cagliari. Na gól jsme museli čekat do 43. minuty, ale Inter byl i přesto lepším celkem. Svému soupeři nic nedovolil. Tento gól vstřelil Dimarco a do poločasu tak šel Inter s vedením 1:0. Inter začal druhou půli tak, jak skončil tu první a hned na startu obdržel penaltu. K té se klasicky stavěl Calhanoglu a také ji dokázal proměnit. Po tomto gólu jsme už bohužel žádný neviděli, ale Inter si s přehledem své vedení hlídal a byl mnohem lepším celkem na tomto hřišti. Interu bude v Turínu chybět Pavard, Cuadrado a Bastoni.

Často kladené otázky Juventus – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 26.11. ve 20:45 v Turínu na Allianz Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Marco Guida.

