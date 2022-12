Jižní Korea – Portugalsko tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním zápasem v pátek na MS 2022 v Kataru bude duel mezi Jižní Koreou a Portugalskem ve skupině H.

Jižní Korea Portugalsko tipy na zápas

Jižní Korea má šanci na postup již minimální a musí kalkulovat. Dle její výkonu na letošních MS si ale postup mezi top 16 moc nezaslouží. V zápase proti Portugalsku jí kurzy moc nepřejí, ale může se přihodit cokoliv.

Portugalsko má naopak postup do osmifinále již jistý. Oba dosavadní zápasy dokázalo vyhrát, a tak by mu už ani prohra s Jižní Koreou nezabránila v postupu. Kurzy na tento zápas jsou ale výrazně na jeho straně.

Analýza zápasu Jižní Korea – Portugalsko

Jižní Korea by ráda zopakovala svůj úspěch z roku 2002, kdy jednak dokázala Portugalsko na MS porazit, a zároveň to dotáhla až na celkové čtvrté místo. Většinou totiž končí v základní skupině, s výjimkou MS 2010, kdy skončila v osmifinále. Jižní Korea měla skvělý vstup do šampionátu, kdy dokázala uhrát bezbrankovou remízu s Uruguayem. Pak ale následovala prohra 2:3 s Ghanou a věci se rychle skomplikovali. Skupina H je tak dost vyrovnaná a o druhém postupujícím se rozhodne právě v pátek. Za Jižní Koreu nastoupí Seung-gyu v bráně, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon a Jin-su v obraně, Woo-young, In-beom v záloze, Chang-hoon, Woo-yeong a Heung-min v útoku, takže Gue-sung bude hrát na hrotě. Rozložení 4-2-3-1 je pro Jižní Koreu typické, proto vsází na něj.

Portugalsko dokázalo dominovat jak proti Ghaně, tak proti Uruguayi. Fotbalová země na čele s Cristianem Ronaldem by letos ráda získala vůbec první titul z MS, ale byl by to zázrak. Nejdál to dotáhlo v roce 1966 v Anglii na třetí místo, pak v roce 2006 na čtvrté místo. Portugalsko má sice dobrou formu a v zápase s Jižní Koreou se očekává jeho výhra, ale o prvním místě na šampionátu si asi může jenom nechat zdát. Portugalsko vsází na rozložení 4-3-1-2, takže v bráně bude Costa, v obraně Cancelo, Pepe, Dias a Guerreiro, v záloze Bernardo, Neves a Carvalho. Útok patří Fernandesovi, před kterým budou Ronaldo a Felix.

Sázky na zápas Jižní Korea – Portugalsko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.96

Více než 2.5 – 1.90

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.81

Ne – 1.97

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.72

Ne – 2.08

Poslední vzájemné zápasy

Jižní Korea se s Portugalskem utkala na Mistrovství světa ve fotbale jenom jednou, a to v roce 2002. Taky to bylo ve skupinové fázi a Jižní Korea dokázala v tomto zápase dominovat. Portugalsko tak vzájemný zápas na MS ještě nevyhrálo a remíza se taky zatím ještě nezrodila.

14. 6. 2002 | Jižní Korea – Portugalsko 1:0

Jižní Korea – Portugalsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť podívat se na zápas mezi Jižní Koreou a Portugalskem v živém přenosu, tak máme pro vás dobrou zprávu – zápas bude ve svém programu vysílat Nova ACTION. Pro vášnivé hráče se nabízí taky přenos v sázkových kancelářích, kde je ale nutnost mít uzavřenou aktivní sázku. Utkání je na programu v pátek 2. 12. 2022 v 16. hodin našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Duel mezi Jižní Koreou a Portugalskem se bude v pátek hrát na Education City Stadium, který byl otevřen v červnu 2020 a má kapacitu celkově pro 44 667 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

V případě, že byste si rádi na tento zápas vsadili, tak tak můžete učinit v kterékoliv sázkové kanceláři, my ale doporučujeme spolehnout se spíš na ty, kterým se dá věřit – Fortuna, Betano a SynotTip.

Koho v zápase Jižní Korea Portugalsko tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v tomto utkání je Portugalsko.