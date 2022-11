Jižní Korea – Ghana tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým zápasem v pondělí je na programu duel mezi Jižní Koreou a Ghanou ve skupině H na MS 2022 v Kataru.

Jižní Korea Ghana tipy na zápas

Jižní Korea je tým, který je na MS ve fotbale pravidelně již od roku 1986 a někdy dokáže překvapit. Letošní šampionát zahájila bezbrankovou remízou proti Uruguayi, a tak získala cenný 1 bod. V zápase proti Ghaně stojí kurzy mírně na její straně, takže když chce pomýšlet na postup, tak bude muset v tomto zápase obstát.

Ghana je na MS jenom počtvrté, ale v minulosti nám ukázala, že dokáže překvapit. Osmifinále a čtvrtfinále nedosáhne jen tak někdo, takže určitě není ve skupině H outsiderem. V úvodním zápase sice podlehla Portugalsku 2:3, ale odehrála dobrý zápas. I když se kurzy nepřiklání na její stranu, určitě má v zápase reálnou šanci na remízu, případně i výhru.

Analýza zápasu Jižní Korea – Ghana

V zápase s Uruguayem, který se skončil 0:0, pomohla Jižní Korey několikrát konstrukce brány. To ale nic nemění na tom, že tato asijská země získala cenný 1 bod, který může být pro postup do dalších kol rozhodující. Jestli Jižní Korea v zápase s Ghanou podá obdobný výkon, tak si z něj odnese 3 body. Nejdůležitější ale bude jak bude hrát proti Portugalsku, které je hlavním favoritem skupiny H. Pro tento zápas se ze strany Jižní Korey můžeme pravděpodobně těšit na rozložení 4-2-3-1. V bráně by měl být Seung-gyu, před ním v obraně Moon-hwan, Young-gwon, Min-jae, v záloze dvojice Jung a Jin-su, v útoku trojice Son, Le a Na. Na hrotu Jižní Korey bude stát kanonýr Ui-jo.

Ghana nám sice dokázala, že fotbal hrát umí, ale důležitý je výsledek. Zápas proti Portugalsku prohrála, takže jestli prohraje i s Jižní Koreou, tak se může se šampionátem rozloučit. Na MS prostě rozhoduje každý zápas a i malé zaváhání, nebo těsná prohra, vás může stát postup do dalších kol. Ghana bude asi taky preferovat rozložení 4-2-3-1. Na hřišti tak uvidíme v bráně Ati Zigi, před ním v obraně Seidu, Amartey, Djiku a Baba. Střed pole patří záložníkům Partey a Abdul Samed. V útoku bude Bukari, Kudus a Ayew, přičemž na hrotě bude hrát Williams.

Sázky na zápas Jižní Korea – Ghana (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.58

Více než 2.5 – 2.45

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.98

Ne – 1.80

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.09

Ne – 1.72

Poslední vzájemné zápasy

Jižní Korea a Ghana se v minulosti na mezinárodní úrovni utkali celkově třikrát. Z těchto tří zápasů dokázala Ghana vyhrát až dva, zatím co Jižní Korea dominovala jenom v jednom případě. Remíza se mezi těmito dva týmy ještě nezrodila.

10. 6. 2014 | Jižní Korea – Ghana 0:4

7. 6. 2011 | Jižní Korea – Ghana 2:1

8. 10. 2006 | Jižní Korea – Ghana 1:3

Jižní Korea – Ghana MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste měli chuť se na tento zápas podívat živě, tak máte na výběr dvě hlavní možnosti. Tou první je tradiční televizní přenos, který živě přinese Česká Televize na své stanici ČT Sport. Jestli jste ale vášnivý hazardní hráči, tak pro vás je pravděpodobně vhodnější druhá varianta – živé vysílání přímo v sázkové kanceláři. Pro sledování touto cestou je ale nutné mít aktivní sázku v dané sázkové kanceláři. Utkání se hraje v pondělí 28. 11. 2022 ve 14:00 našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Duel skupiny H se bude hrát v pondělí odpoledne na Education City Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2020 a má celkovou kapacitu pro až 44 667 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

Jestli máte chuť si na tento zápas vsadit, tak doporučujeme učinit tak v jedné ze sázkových kanceláří, které jsou ověřené a nic vám v nich nehrozí – SynotTip, Fortuna anebo Betano.

Koho v utkání Jižní Korea Ghana tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto zápase je Jižní Korea.