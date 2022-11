Japonsko – Kostarika tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním zápasem v neděli v rámci MS 2022 je duel mezi Janponskem a Kostarikou, které jsou ve skupině E.

Japonsko Kostarika tipy na zápas

Japonsko vstoupilo do letošního šampionátu vskutku úspěšně. Ve skupině, kde se kromě něj a Kostariky nachází ještě Španělsko a Německo, bylo jasné, že boj o druhé místo bude obtížný. V prvním zápase ale Japonsko překvapivě zdolalo Německo 2:1 a tak si výrazně zlepšilo své vyhlídky na postup. V neděli jej čeká nejslabší tým skupiny z Kostariky, proti které jsou 3 body nutností, když se chce podívat do osmifinále. Kurzy stojí na straně Japonska.

Letos uvidíme Kostariku na MS ve fotbale již po šesté v historii. Největším úspěchem bylo jednoznačně čtvrtfinále na MS 2014 v Brazílii, na které ale nedokázali na dalších MS navázat. Letos v tak obtížné skupině by byl zázrak kdyby Kostarika postoupila ze základní skupiny. Kurzy na tento zápas jsou tak výrazně proti ní.

Analýza zápasu Japonsko – Kostarika

Ve středu jsme byli svědky dalšího překvapení na MS 2022. Japonsko zdolalo Německo 2:1 a jeho šance na postup mezi top 16 týmů se tak začali zdát skutečné. Skvělý výkon jaký tato země dokázala ukázat v tomto zápase jenom potvrzuje, že odepisovat Japonsko by byla chyba. Porazit čtyřnásobného šampióna MS není jen tak, a proto je to důvod k oslavě. Japonsko potvrdilo, že má dobrý systém hry a fungující komunikaci mezi hráči. Jestli se tohoto bude držet i v dalších zápasech, tak to letos může dotáhnout skutečně daleko. Do zápasu proti Kostarice nastoupí vs složení – Gonda v bráně, Tomiyasu, Yoshida, Itakura a Nagatomo v obraně, Endo a Tanaka v záloze, Kubo, Kamada a Ito v útoku a Asano na hrotě.

Kostarika v prvním utkání na MS 2022 proti Španělsku utrpěla prohru 0:7, co se ale očekávalo. Kostarika má ve svém kádru taky kvalitní hráče a není nutno jí podceňovat. Za tuto zemi se představí Navas v bráně, Waston, Duarte, Calvo a Oviedo v obraně, Borges a Tejeda v záloze, Benette s Fullerem v útoku a Contreras s Campbellem na hrotě.

Sázky na zápas Japonsko – Kostarika (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.85

Více než 2.5 – 2.00

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.20

Ne – 1.65

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.80

Ne – 1.99

Poslední vzájemné zápasy

Japonsko se s Kostarikou na MS ve fotbale utkalo již dvakrát. V obou zápasech dokázalo potvrdit roli favorita a vyhrát. Kostarika tedy ve vzájemných zápasech s Japonskem nevyhrála ani jednou a remíza se taky ještě nikdy mezi těmito dvěmi týmy na MS nezrodila.

11. 9. 2018 | Japonsko – Kostarika 3:0

3. 6. 2014 | Japonsko – Kostarika 3:1

Japonsko – Kostarika MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli budete mít chuť se na tento zápas podívat živě, tak budete mít hned dvě možnosti. Tou první je televizní přenos, který nabídne Česká Televize na stanici ČT Sport. Druhou možností je živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Utkání se hraje v neděli 27. 11. 2022 dopoledne v 11. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Duel mezi Janponskem a Kostarikou se bude hrát na Ahmad bin Ali Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2003 a má kapacitu pro až 45 032 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

V případě, že byste měli chuť si na tento duel vsadit, tak máte šanci využít kurzů v rámci kterékoliv sázkové kanceláře, my ale doporučujeme využít služeb ověřených sázkových kanceláří, jako Fortuna, Betano a SynotTip.

Koho v utkání Japonsko Kostarika tipy favorizují?

Úplně jasným favoritem v tomto duelu v skupině E je Japonsko.