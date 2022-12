Japonsko – Chorvatsko tipy na Mistrovství světa 2022

Dalším nečekaným členem osmifinále je Japonsko, které se utká s Chorvatskem, aby rozhodlo, který tým postoupí do čtvrtfinále. Proto jsme si pro Vás připravili hned několik tipů, které si můžete přečíst v tomto článku:

Japonsko – Chorvatsko tipy

Díky Lukakovi a jeho chybám v posledním kole se Chorvatsku podařilo udržet remízu proti Belgii a ve skupině F skončit na druhém místě za Marokem. Na druhou stranu Japonsko opět všechny překvapilo výhrou nad Španělskem, která je dovedla na první místo ve skupině E před Španělskem a Německem. Nyní se tyto dva týmy střetnou v osmifinále.

Zatímco Japonsko je v osmifinále překvapivé jméno, hlavně proto, že sem přišlo ze skupiny, kde hrálo Španělsko a Německo, od Chorvatska se očekávalo, že se sem dostane, zvláště když je úřadujícími vicemistry světa. Chorvatsko je tedy jednoznačně zkušenějším týmem a je prostě papírově lepší. A zatímco Japonsko překvapilo už tím, že porazilo Německo i Španělsko, dokázalo také prohrát s Kostarikou ve skupinách, takže jim zjevně chybí zkušenosti. Chorvatsko by zde nemělo mít těžký úkol a očekáváme, že vyhraje.

Analýza zápasu Japonsko – Chorvatsko

Ve skupině s Německem a Španělskem si málokdo myslel, že se Japonsko dostane do další fáze. Přesně to se však podařilo Japonsku, které oba giganty porazilo, přestože v poločase v obou zápasech prohrávalo. Japonsko však dokázalo prohrát s Kostarikou ve skupinové fázi a je otázkou, zda by zde bylo, kdyby Španělsko potřebovalo k postupu do další fáze vyhrát nebo remizovat. Přesto je to pro Japonsko působivý výsledek a nyní mohou doufat, že se v Kataru dostanou ještě dále.

Finalisté posledního mistrovství světa v Rusku byli favority na postup ze skupiny F a předvedli své výkony. Nebylo to však zdaleka jednoduché, což se také očekávalo. Chorvatsko po remíze s Marokem a porážce Kanady potřebovalo minimálně remízu proti Belgii a ve velmi napínavém zápase se jim podařilo udržet bezgólovou remízu. Jak již bylo řečeno, Belgie byla blízko skórování a poslání Chorvatska domů, což může být důvodem k obavám před osmifinále.

Sázky na zápas Japonsko – Chorvatsko (Fortuna)

Myslíme si, že v prvním poločase neuvidíme gól. (2.48)

Výsledek v prvním poločase

Japonsko- 4.50

Remíza – 2.04

Chorvatsko – 2.90

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.63

Více než 2,5 – 2.35

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.95

Ne – 1.82

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.02

Ne – 1.77

Predikce na zápas Japonsko – Chorvatsko

Japonci sice postoupili ze skupiny před Španělskem a Německem, ale dokázalo prohrát s Kostarikou. Proti Německu předvedlo docela dobrý výkon, ale těžilo hlavně ze špatné efektivity Němců. Proti Chorvatům to budou mít těžší než ve skupině, protože Chorvati těží hlavně ze skvělé obrany. Sice nepřesvědčilo proti Maroku a ani proti Belgii, ale jejich kvalita jim na Japonce bude stačit už v základní hrací době.

Často kladené otázky Japonsko – Chorvatsko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 5.12. v 16:00 na stadionu Al Janoub.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

