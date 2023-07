Jak si vsadit u Betana – všechno co potřebujete vědět (2023)

Betano je jedna z nejpopulárnějších sázkových kanceláří na českém trhu, která je ale poměrně mladá. Rychle se začlenila mezi nejoblíbenější sázkové kanceláře v našich končinách, proto byste určitě měli vědět jak si vsadit u Betana.



Jak si vsadit s Betano sázkovou kanceláří 2023

Prvním krokem je registrace a vytvoření účtu. V rámci registrace budete mít možnost zadat i Betano Promo Kód, díky kterému získáte pro vaše začátky v této sázkové kanceláři dobrý uvítací balíček. Následuje ověření účtu a vklad na účet. Jakmile budete mít finanční prostředky na vašem herním účtu, tak konečně vás bude moct zajímat jak si vsadit s Betano sázkovou kanceláří.

Nejdřív se teda přihlašte do svého účtu, kliknutím na zelené tlačidlo “Přihlásit se” v pravém horním rohu stránky. Až budete přihlášeni tak následuje nejdůležitější část – výběr sportu a zápas nebo závod, na který si chcete vsadit. Na výběr máte přes 30 různých sportů, a tato nabídka se pořád rozšiřuje. Mezi ty nejpopulárnější patří samozřejmě fotbal, lední hokej, tenis a basketbal. K dispozici jsou všechny velké soutěže a ligy, či už je to fotbalová La Liga nebo tenisové US Open.

Když se teda proklikáte na zápas nebo závod, který hledáte, tak kliknete na výsledek, který se vám zdá nejpravděpodobnější. Vybraný kurz se zvýrazní a na boční liště vpravo se otevře tiket. Zde zadáte sumu, kterou si chcete vsadit, na základě čeho vám systém ihned vypočítá potenciální výhru. Jestli jste se vším spokojeni, tak už stačí kliknout jenom na velké zelené tlačidlo “Vsadit” spolu s hodnotou vaší sázky. Takže teď už přesně víte ako si staviť u Betana.

Jak si vsadit u Betana – krok za krokem

1. Přihlaste se do svého účtu

2. Vyberte sport a zápas, na který si chcete vsadit

3. Klikněte na požadovaný kurz

4. Vyplňte hodnotu vaší sázky

5. Potvrďte sázku

Betano sazky – jak si vsadit u Betana

Sázková společnost Betano nabízí jak Vegas hry, tak i kurzové a live sázky na sporty. Jednoznačně nejpopulárnější jsou ale sportovní sázky, jelikož Betano sazky byly prvním zaměřením této společnosti. Proces ako si staviť u Betana je poměrně jednoduchý a neměl by dělat problém jak zkušeným hráčům, tak nováčkům. Pro každý případ ale máte k dispozici výše uvedený návod, který celý proces ještě usnadní.

Jak si vsadit u Betana – jak to funguje

Samotné uložení sázky je v Betano přímočaré. Za předpokladu, že máte na svém účtu dostatek finančních prostředků, a že proces ověření účtu proběhl bez problémů. Po absolvovaní zmíněných kroků a úspěšném uložení sázky, dojde k okamžitému zpracování vašeho požadavku a nahrání do systému. Tento okamžitý proces je základem časově citlivých sázek, které se dokážou změnit ze vteřiny na vteřinu. Můžete si tak být jisti tím, že když potvrdíte vaši sázku zeleným tlačidlem, tak dostanete uvedený kurz. Jak si vsadit u Betana by vám tak už nemělo dělat žádné obtíže.