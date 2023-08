Jablonec – Sparta tipy na Fortuna:Ligu

Sparta pokračuje v lize stále stoprocentní a udělala si v Evropě dobrý základ pro odvetu. Jablonec zatím po třech kolech na výhru čeká a trápí se na spodních pozicích. Naše Jablonec – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Jablonec – Sparta kurzy

Jablonec – Sparta tipy

Výhra Sparty

Sparta zatím v lize drží samé výhry a v předkole Ligy mistrů s Kodaní se jí podařilo uhrát hratelný výsledek pro domácí odvetu. Sparťané navíc s Jabloncem neprohráli už pět zápasů v řadě. Jablonci se zároveň nedaří. Ve třech zápasech ani jednou nevyhrál a vstřelil v nich pouhý gól.

Méně než 2,5 gólu

U obou celků jsme v této sezóně zvyklí na poměrně malý počet gólů, když pomineme zápas Sparty s Pardubicemi. U Jablonce jsme méně než tři góly viděli v osmi z posledních deseti zápasů. U Sparty tomu tak bylo v pěti z posledních sedmi utkání.

Analýza zápasu Jablonec – Sparta

Jablonec

Jablonec hrál ve svém posledním zápase venku s Teplicemi a podruhé v řadě z toho byl pro ně výsledek 0:0. Sice hráli Jablonečtí znovu remízu 0:0, ale byli lepší, než soupeř. Nic to nemění na špatné formě a hlavně efektivitě Jablonce, která se musí zvednout, pokud chtějí hrát aspoň střední skupinu, na kterou by měli mířit. Jablonec má v jedné věci štěstí a to, že do tohoto zápasu nejede oslabená, všichni hráči A týmu by měli být v pohodě připravení do tohoto zápasu.

Sparta

Spartě se poslední ligové kolo vydařilo a zvítězilo v něm s Pardubicemi vysokým výsledkem. Už v poločase vedli letenští po dvou gólech Jana Kuchty a Lukáše Haraslína vysoko 3:0 a po poločase nezmírnili, spíše naopak, přidali další dva góly díky Wiesnerovi a nové posile Birmančevicóvi. To bylo od Sparty vše. Poté se Pardubice za stavu 0:5 trochu vzpamatovaly a dokázaly snížit aspoň na 5:2, což Sparťanům vytkl trenér Priske, že za stavu 5:0 zmírnili tempo hry. Sparta do Jablonce jede bez Caspera Hojera a Victora Olatunjiho. Nejistý je start Sorensena, který v Kodani zápas nedohrál kvůli zranění.

Často kladené otázky Jablonec – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 12.8. v 18:00 v Jablonci nad Nisou na stadionu Střelnice.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Komise tuto informaci dva dny před zápasem ještě neoznámila.

