Írán – USA tipy na Mistrovství světa 2022

Zajímavý zápas nás čeká v posledním kole skupinové fáze v Kataru. Bude hrát Írán proti USA v přímém boji o postup ze skupiny B. USA je podle bookmakerů favoritem, ale Írán ukázal, že na tom není vůbec zle. V tomto článku si můžete přečíst naše tipy na zápas Írán – USA:

Írán – USA tipy

Írán a USA proti sobě budou hrát teprve podruhé v historii a opět je to na mistrovství světa. V roce 1998 Írán porazil USA 2:1 v zápase, který byla vzhledem k politické historii mezi těmito dvěma zeměmi velmi medializovaný, a přestože to možná nebude mít stejný význam o 20 let později, Spojené státy se budou chtít pomstít. Očekáváme, že tento zápas bude po celou dobu těsný a napjatý a v tomto zápase nás nepřekvapí žádný výsledek. Koneckonců, Spojené státy potřebují tento zápas vyhrát, aby si zajistily místo ve vyřazovací fázi, zatímco Írán by si postup mohl zajistit i remízou, pokud Wales neporazí Anglii, což je pravděpodobné. Takže uvidíme, jak Íránci hrají chytře a ubližují USA při protiútoku, aby se vyhnuli prohře v tak důležitém zápase.

Analýza zápasu Írán – USA

Íránský tým se dokázal dát dohromady po přesvědčivé prohře s Anglií 6:2 v prvním kole MS 2022 a proti Walesu ukázal velký potenciál a kvalitu v zápase, který vyhrál 2:0. Ano, chvíli trvalo, než Írán skóroval, a podařilo se to až poté, co Walesu zůstalo kvůli červené kartě 10 hráčů, ale Írán byl i předtím lepším týmem, vytvářel si mnoho šancí, ale nedokázal je proměnit. Mnozí tušili, že by mohla být obrana USA jejich hlavním problémem, ale tým inkasoval proti Walesu pouze jeden gól a proti Anglii udržel čisté konto, což je působivé. Z obou těchto zápasů však mají pouze jednu vstřelenou branku, takže v obou remizovali a nyní potřebují vyhrát v posledním kole proti Íránu, pokud chtějí postoupit do další fáze. Musí jít pro vítězství bez ohledu na výsledek duelu Wales – Anglie, takže USA nemá co ztratit.

Sázky na zápas Írán – USA (Fortuna)

Myslíme si, že USA vstřelí více než 1,5 gólů. (2.08)

Výsledek v prvním poločase

Írán – 4.80

Remíza – 1.72

USA – 1.66

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.72

Více než 2,5 – 2.17

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.91

Ne – 1.85

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.91

Ne – 1.86

Predikce na zápas Írán – USA

USA je do tohoto duelu favorizovanějším týmem, ale Írán nám ukázal, že má na to postoupit a taky je teď postupu blíže. Vlastně mu stačí uhrát remíza. USA potřebuje na postup výhru. Pokud vyhraje, tak má zaručený postup do osmifinále. Takže si myslíme, že vyhrají Spojené státy, ale taky to, že to bude Írán hrát na postupovou remízu.

Často kladené otázky Írán – USA tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 29.11. ve 20:00 na stadionu Al Thumama.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.