Inter – Sassuolo: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Inter Milán začal novou sezónu skvěle a v ligové sezóně za pět utkání neztratil ani bod. Teď ho doma čeká zápas s dvanáctým Sassuolem a ten si určitě nechce nechat ujít.

Inter – Sassuolo kurzy

Inter Milán – Sassuolo tipy

Výhra Interu Milán

Inter začal sezónu v úžasné formě a momentálně drží neporazitelnost už jedenáct utkání v řadě. Se Sassuolem zároveň vyhrál všechna tři poslední utkání. Inter také za všech pět kol obdržel pouze jeden gól, což je skvělá statistika.

Více než 2,5 gólu

Čekáme, že tento zápas bude poměrně gólový a uvidíme v něm aspoň tři góly. V posledních devíti vzájemných zápasech mezi Interem a Sassuolem jsme hned sedmkrát viděli tuto statistiku.

Analýza zápasu Inter – Sassuolo

Inter

Inter hrál poslední zápas venku proti Empoli a byl to takový ten klasický nudný zápas prvního s posledním, který se ne vždycky musí vyvrbit tak, jak by každý čekal. Inter si však s roli favorita poradil poměrně dobře a celý zápas svého soupeře přehrával. Za celý zápas si dokázal vytvořit 23 střel. V prvním poločase jim to však gól nepřineslo, ale za aktivitu si gól zasloužili. Nakonec se Inter dočkal na startu druhé půle, kdy se prosadil Dimarco a tento jediný gól na výhru stačil. Inter bude doma hrát bez Cuadrada, Sensiho a Arnautoviče.

Sassuolo

V posledním zápase vyšla Sassuolu role outsidera, což bude chtít využít i proti Interu. Sassuolu vyšel minulý domácí zápas s Juventusem Turín a dokázal silného soupeře porazit rozdílem třídy 4:2. Už ve dvanácté minutě šlo Sassuolo do vedení zásluhou Laurientého a o devět minut později přidal gól Vina, ale tentokrát do vlastní brány. Do poločasu však stihl za Sassuolo rozseknout nerozhodný stav Berardi a to tak šlo do kabin za vedení 2:1. Juventus prohře s outsiderem znovu vzdoroval v 78. minutě, kdy po dvou minutách na hřišti srovnal Kean. To si domácí nenechali líbit a znovu se dostali do vedení o další dvě minuty později, tentokrát z kopačky Pinamontiho. Poslední gól a pojistka byla znovu vlastní, ale teď do brány Juventusu od Gattiho. Skvělý zápas v podání Sassuola jako outsidera a hodně si z něho mohou vzít do dalšího těžkého zápasu proti Interu. Sassuolo do Milána pojede bez Consigliho a Alvareze.

Často kladené otázky Inter – Sassuolo tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Inter – Sassuolo?

Zápas Inter – Sassuolo se bude hrát 27.9. ve 20:45 Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude teprve oznámená.

