Inter – Neapol tipy na Serii A

Po delší pauze, než měly ostatní ligy, se vrací také nejvyšší italská soutěž. Šlágrem kola bude boj zatím v lize neporažené Neapole s pátým Interem Milán. Inter dohání ztrátu na příčky zajišťující Ligu mistrů. Naopak Neapol si bude chtít udržet svůj osmibodový náskok na čele tabulky. Naše Inter – Neapol tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Inter – Neapol tipy

Neapol v této sezóně ještě neokusila porážku v Serii A, ačkoli Inter vyhrál šest ze sedmi domácích zápasů v lize. Neapol zároveň porazila Inter naposledy v roce 2019, takže si myslíme, že tento zápas skončí neprohrou Neapole a oba týmy vstřelí gól. Inter v této sezóně v domácích zápasech pokaždé vstřelil gól a my si myslíme, že to dokáže i proti Neapoli, proti které to bylo dokonce pokaždé z posledních šesti zápasů. Neapol, která je jednou z nejničivějších útočných sil Evropy, sama rozvlnila síť ve 14 z 15 ligových zápasů, takže v tomto potenciálně oslnivém střetnutí očekávejte góly na obou stranách.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Inter – Neapol

Inter Milán by z tohoto zápasu vážně potřeboval body. Sice jsou jeho šance na titul mizivé, ale nesmí mu utéct TOP4 zajišťující Ligu mistrů. V lize prohrál na San Siru jen jednou ze sedmi zápasu, ale jeho soupeř, Neapol, v této sezóně ještě neprohrála. Tento zápas bude opravdu vyrovnaný. Interu bude chybět de Vrij kvůli zranění kotníku a nejspíš také Dalbert, který má problémy s kolenem.

Neapol si v první polovině sezóny vytvořila skvělý osmibodový náskok, který chce udržet, aby vyhrála první titul v Serii A od roku 1990. V posledních dvou přátelácích sice dvakrát prohráli, ale příprava na ligu toho moc neřekne. Musíme si počkat na jejich složení v lize. Neapoli bude na tento velmi důležitý zápas chybět Rrahmani, Sirigu, kteří jsou zranění, a nejspíš také Politano, který v této sezóně hraje pro Neapol velice důležitou roli.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

12.2. 2022 | Neapol 1:1 Inter

21.11. 2021 | Inter 3:2 Neapol

18.4. 2021 | Neapol 1:1 Inter

16.12. 2020 | Inter 1:0 Neapol

28.7. 2020 | Inter 2:0 Neapol

Často kladené otázky Inter – Neapol tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 4.1. ve 20:45 na stadionu San Siro.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde