Inter – Benfica: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Dalším skvělým zápasem, na který se ve druhém kole Ligy mistrů můžeme těšit, je souboj milánského giganta s portugalským ve skupině D. Naše Inter – Benfica tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Inter – Benfica tipy

Výhra Interu

Naším prvním tipem je výhra Interu. V domácím prostředí, s dobrým kurzem a se skvělou formou je tento tip pro nás téměř jistotou. Benfica navíc byla v prvním kole Ligy mistrů nejistá a prohrála s mírným outsiderem.

Oba týmy vstřelí gól

Také pro toto utkání tipujeme góly na obou stranách. Oba týmy mají v útoku určitou kvalitu a bylo by překvapením, pokud by nějaký z týmů nedal minimálně branku.

Analýza zápasu Inter – Benfica

Inter

Inter se v posledním zápase skvěle vrátil po nepovedeném domácím vystoupení se Sassuolem a kvalitním výkonem si snadno poradil venku se Salernitanou. Tento zápas se rozjel až ve druhém poločase, do kterého jsme neviděli v podstatě nic. Ve druhém jsme ale viděli historický výkon v podaní Lautara Martíneze. V 55. minutě nastoupil z lavičky a začala neskutečná smršť jeho gólů. Po sedmi minutách na hřišti vstřelil první gól a v posledních patnácti minutách přidal další tři. Čtyři góly za 35 minut a výhra 4:0. Letos v lize za šest zápasů devět gólů. Interu bude proti Benfice chybět Cuadrado, Frattesi, Sensi a Arnautovič.

Benfica

Benfica si naposledy v lize poradila v největším portugalském zápase se svým rivalem, Portem. Ve velkém zápase si Porto neporadilo se začátkem a Cardoso obdržel červenou kartu v 16. minutě po faulu na hráče, který by byl v jasné zakončovací pozici. Porto drželo nerozhodný stav až do druhé poloviny druhé půle, ale pak se dokázala prosadit nová posila Angel Di Maria a tento gól byl zároveň jediným v tomto zápase. Benfica letí do Milána bez jakýchkoliv absencí a je tak připravena na velký zápas v Lize mistrů.

Často kladené otázky Inter – Benfica tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Inter – Benfica?

Zápas Inter – Benfica se bude hrát 3.10. ve 21:00 v Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas bohužel není v Česku vysílán.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede rozhodčí Danny Makkelie.

