Inter – Benfica tipy na Ligu mistrů

Inter Milán v polovině minulého týdne zaznamenal v Portugalsku opravdu dobrý výsledek a svou práci by měl ve čtvrtfinále Ligy mistrů dokončit, když přivítá Benficu na San Siru. Naše Inter – Benfica tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Inter – Benfica tipy

Méně než 2,5 gólu

Myslíme si, že stejně jako v prvním čtvrtfinále uvidíme málo gólů. Inter se bude snažit udržet si vedení z prvního zápasu a pokud Benfica bude marná v útoku jako minule, tak opravdu moc gólů nepadne. V posledních pěti zápasech neviděl Inter ani jednou více než dva góly. U Benficy to bylo třikrát z posledních pěti zápasů.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

Stejně jako v prvním zápase uvidíme góly pouze od jednoho z týmů. Oba týmy nemají ve zvyku v poslední době střílet velký počet gólů, takže kdo vstřelí první gól v tomto zápase, už výsledek udrží až do konce. U Interu vstřelil jediný tým gól třikrát v posledních pěti zápasech a u Benficy platí stejná statistika.

Analýza zápasu Inter – Benfica

Inter

Inter Milán zaznamenal v prvním zápase skvělý výsledek, ale samotný zápas byl poměrně vyrovnaný a mohl se snadno odehrát jinak. S ohledem na to očekáváme, že před druhým zápasem udělají několik úprav ve své sestavě. Romelu Lukaku je velké jméno, které pravděpodobně vstoupí do základní jedenáctky, zatímco na druhém konci hřiště by také nebylo překvapením vidět Stefana de Vrije od začátku zápasu.

Benfica

Benfica musí v tomto zápase hodně zabrat, aby otočila negativní průběh, ale věci ještě nejsou ztraceny. V prvním zápase měli držení míče a šancí, což jim dá naději do tohoto zápasu. S ohledem na to nevidíme moc změn ve způsobu, jakým přistoupí k tomuto zápasu, nicméně dojde k drobným úpravám, pokud jde o sestavu. David Neres a Goncalo Guedes by mohli přijít do základu. Nicolas Otamendi bude také opět k dispozici.

Často kladené otázky Inter – Benfica tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 19.4. ve 21:00 na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Interu se v lize nedaří a v lize je na pátém místě s tím, že ztrácí dva body na místa zajišťující Ligu mistrů. Benfica je v portugalské nejvyšší soutěži první a má čtyřbodový náskok na druhé Porto.

