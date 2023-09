Inter – AC Milán: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Klubový fotbal se po téměř dvoutýdenní pauze vrací a to ve velké parádě v podobě velkého šlágru a to nejen Itálie. Utká se v největším italském derby Inter Milán s AC Milánem. Je to také souboj jediných stoprocentních klubů v Serii A. Naše Inter – AC Milán tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Inter – AC Milán kurzy

Inter – AC Milán tipy

Více než 2,5 gólu

U tohoto obrovského derby tipujeme aspoň tři góly. Oba týmy měly poslední zápasy docela gólové. Inter do sítě Fiorentiny nasázel hned čtyři branky a AC v posledních dvou zápasech vidělo dohromady devět gólů.

Oba týmy vstřelí gól

Vzhledem k posledním zápasům a k útočným silám obou týmů tipujeme, že uvidíme branky na obou stranách. Inter sice s AC už čtyři zápasy v řadě neobdržel gól, ale teď je situace jiná a my věříme, že se tato statistika v tomto zápase zlomí.

Analýza zápasu Inter – AC Milán

Inter

Inter poslednímu zápasu totálně dominoval. Doma předvedl s poměrně silnou Fiorentinou až překvapivě dominantní výkon. Svého soupeře téměř k žádné větší šanci nepustil a sám vystřelil za zápas hned 21x. V prvním poločase jsme viděli pouze jeden gól a to od nové posily Marcuse Thurama, pro kterého to byla první branka v letošní sezóně Serie A. Další góly přišly až ve druhém poločase, kdy se hned zkraje druhé půle prosadil Lautaro Martínez. O pět minut později navýšil na 3:0 z penalty Calhanoglu a bylo hotovo. 15 minut před koncem pak pouze upravil skóre na 4:0 brankou znovu Martínez. Interu bude v důležitém zápase chybět Acerbi a Sensi.

AC Milán

Druhému milánskému celku také vyšel poslední zápas a to docela důležitý proti opravdu silnému soupeři. AC se utkalo ve venkovním zápase s AS Římem. Pro AC tento zápas dobře začal, když hned v deváté minutě kopalo penaltu, kterou dokázal proměnit Olivier Giroud, což byl zároveň jediný gól z první půle. Druhý poločas začal pro AC také skvěle, hned na jeho začátku se totiž dokázal prosadit Rafael Leao. Zápas se mohl trochu znepříjemnit, protože druhou žlutou kartu viděl Fikayo Tomori v 61. minutě, ale obrana AC jela skvěle nadále i bez něj. AS Řím i přesto dokázal odpovědět, ale v 92. minutě už bylo pozdě a AC si tak odvezlo z hlavního města výhru 2:1. AC by proti nemělo nastoupit s Bennacerem, Tomorim (ČK), Giroudem a Kaluluem.

Často kladené otázky Inter – AC Milán tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Inter – AC Milán?

Zápas Inter – AC Milán se bude hrát 16.9. v 18:00 v Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede Simeone Sozza.

