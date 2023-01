Handicap sázení 2023 – co to vlastně je a jak to funguje?

Na začátek by bylo na místě si vysvětlit co to vlastně handicap sázení je. Handicap je, tak jak byste očekávali, určité znevýhodnění. Čili ještě předtím než samotný zápas začne, tak už postavíte jeden tým do obtížnější pozice a tomu druhému dáte náskok. Existují dva druhy handicap sázení – Evropské a Asijské.

Kde najdu handicap sázení 2023 ?

Kurzové sázení handicap má více typů, které jsme si již uvedli výše. K nalezení je ve všech velkých sázkových kancelářích a postupně si vysvětlíme kde jej najdete.

Betano

Betano je u nás sice nová ale již dost oblíbená sázková kancelář. Doporučujeme v ní využít Betano Promo Kód a hru tak náležitě nastartovat. Handicap sázku zde nalezneme po výběru konkrétního zápasu a rozkliknutí čísla (např. 194) vedle všech uvedených kurzů. Tím se rozbalí všechny ostatní sázkové příležitosti včetně handicapu, který nalezneme jako záložku v horním panelu.

Fortuna

Sázková kancelář Fortuna je u nás jednoznačně nejoblíbenější, takže handicap v ní nesmí chybět. Při registraci použijte Fortuna promo kód a využijte všechny výhody co nabízí. Stačí pak najet na vybraný zápas, opět na pravé straně vedle ostatních kurzů naleznete kolonku “více”, která obsahuje větší číslo (např. 126). Po kliknutí na toto číslo se rozbalí nabídka se všemi dostupnými sázkami. Když sjedete kousek dolů tak objevíte sekci Handicap.

Sazka

Taky sázková kancelář Sazka má v nabídce handicap sázení. Vyberte si zápas, na který si chcete vsadit a v pravém dolním rohu naleznete opět číslo (např. 122), zde je ale lehké jej přehlédnout. Po rozkliknutí se nám nabídne více sekcí. Stačí opět sjet kousek níž a naleznete sekci Handicap. Přečtěte si více – Sazka bonusovy kod.

SynotTip

SynotTip nabízí konkurenční kurzy a zajímavé akce. Při registraci opět doporučujeme využít SynotTip promo kód, aby jste měli o něco lepší start do hry. Přejděte do sekce kurzy, zvolte zápas na který si chcete vsadit a klikněte na číslo vpravo vedle tří hlavních kurzů. Na pravém panelu se pak rozbalí sekce se všemi sázkami. Stačí zde kliknout na záložku Handicap a vybrat si jeden z nabízených.

Kurzové handicap sázení

Evropské, neboli klasické, handicap sázení, je to co všichni známe. Obsahuje tři možnosti výsledků – výhru (1), remízu (0 nebo X), nebo prohru (2). Evropský handicap je tak jistou nadstavbou klasického sázení a nabízí lepší kurz. Tento handicap ve fotbale určuje gólový rozdíl, který se od konečného výsledku odečte nebo se k němu naopak přičte. Remíza zde hraje v prospěch slabšího týmu.

Mnohem zajímavější je ale asijský handicap, který otevírá novou možnost sázení. Největší význam mají tyto sázky při sportech jako fotbal nebo hokej. Kurzové sázení handicap zde nabízí znevýhodnění nebo zvýhodnění jednoho z týmů. Jestli teda vsadíme na handicap, že domácí tým vyhraje alespoň o 2 góly (handicap -1,5), tak když zápas skončí 2:1 v prospěch domácího týmu, naše sázka prohrává. Těmto typům handicapů se říká “půlky”, takže například -1,5, nebo i +2,5. Existují ale i “celky”, kde má handicap hodnotu například -2,0 nebo +1,0. U celků existuje možnost vrácení sázky, takže je o něco bezpečnější. Jestli teda v našem příkladu vsadíme na handicap -1,0 pro domácí tým a ten vyhraje 2:1, tak sázku neprohráváme, ale její hodnota se nám vrátí zpátky. Poslední variantou jsou “čtvrtky”, čili například +1,75 nebo -2,25. Ty rozdelí sázku na dvě samostatné, čili jednu půlku a jeden celek.

Level handicap

Tento typ handicap sázení vypíšou sázkové kanceláře u zápasů, ve kterých dle nich není ani jeden z týmů favorite, takže jejich šance na výhru jsou vyrovnané. V těchto případech se handicap nepřiděluje a výslední skóre se už nijak neupravuje a je finální. V případě, že zápas skončí nerozhodně, tak se vám sázka vrací.

Single handicap

Jestli jeden tým je o něco málo lepší, než ten druhý, tak přichází na scénu takzvaný single handicap. Tento typ handicap sázení má svého favorita, i když jenom mírného, a k dispozici jsou sázkové příležitosti typu -0,5 gólu nebo +1 gól. Jelikož už se jedná o složitější typ handicapu, tak si jej vysvětlíme na následujícím příkladu.

Máme utkání Viktoria Plzeň – Sparta Praha, čili dva téměř vyrovnané týmy, ale Viktoria Plzeň je mírným favoritem. Jestli uzavřete sázku s handicapem -1 gól na výhru Plzně, tak musí Viktorika vyhrát alespoň o 2 góly (např. při výsledku 3:1, po aplikaci handicapu 2:1), aby byla vaše sázka výherní. Když se zápas skončí 2:1 v prosěch Plzně, tak po aplikaci handicapu bude výsledek 1:1 a vaše sázka tak prohraje. Remíza po aplikaci handicapu skončí výhrou Sparty, a stejná situace platí pro jakoukoliv výhru Sparty. V těchto případech tedy opět svou sázku prohráváte.

Split handicap

Tak jak název napovídá, tak split handicap sázení nabízí rozdělení vaší sázky na dva handicapy. Tento handicap se vztahuje na zápasy, kdy jsou dle názoru sázkové kanceláře oba týmy na stejné úrovni. Opět si to vysvětlíme na příkladu dvou fotbalových mužstev.

Vezmeme si například Spartu Praha a Slavii Praha. Když bude nabízen handicap na výhru Sparty 0 a -0,5, tak když se tuto sázku rozhodneme hrát a Sparta prohraje například 1:2, tak prohráváme obě sázky. Jestli se utkání skončí remízou 1:1, tak se nám sázka s handicapem 0 vrací a druhou prohrajeme. V případě, že Sparta vyhraje 2:1, tak po aplikaci obou handicapů jsme pořád splnili predikci, takže obě sázky v rámci split handicapu jsou výherné.

Co je to asijský handicap?

Klasický handicap je sice zajímavý, ale co nejvíc proslavilo handicap sázení, je právě asijský handicap. Nabízí mnohem víc způsobů jak zápas pojmout. Jeden tým díky němu dostane pomyselný náskok, a ten druhý teda obdrží handicap. Výhodu má v drtivé většině případů outsider v daném zápase, zatím co handicap dostane favorit. V některých případech může favorit získat náskok a outsider handicap. V těchto situacích jsou kurzy mnohem extrémnější.

Jestli tým obdrží náskok, tak se značí znaménkem plus (+), které je následováno číslem. Náskok tak může vypadat takhle : +1,50. Na druhé straně handicap je označen znaménkem mínus (-) a číslem. Handicap tak může vypadat takhle : -2,00. Oba tyto příklady označují ve fotbale počet gólů, v jiných sportech například sety či body. Handicap i náskok jsou po skončení zápasu aplikovány na výsledek utkání a až pak je pro hráče zápas vyhodnocen. Takže jestli si v zápase Viktoria Plzeň – Sparta Praha vsadíte na Plzeň s handicapem -1,50, tak bude muset vyhrát alespoň o 2 góly.

Na rozdíl od klasického, nebo-li evropského, handicapu, má ten asijský jenom dvě možnosti. Jsou nimi výhra domácího týmu (1) a výhra hostů (2). Remíza zde kvůli desetinným místům ztrácí smysl, jelikož je zahrnuta v jedné nebo druhé sázce. Ve většině sázkových kanceláří ale nenajdete označení asijský handicap, ale vypisují jej jenom jako handicap.

Výhody asijských handicapů

Zkušení hráči nesázejí na klasické kurzy ale ve většině případů využívají jenom handicap, především teda ten asijský. Právě na něm je založena jejich dlouhodobá úspéšnost a zisk. Kurzy v handicapu jsou mnohem zajímavější ale i riskantnější. Nesázíte si totiž jenom na prostou výhru, remízu nebo prohru, ale o level výš. Takže i za předpokladu, že váš tým vyhraje, tak vy pořád můžete prohrát. Jestli ale váš tým vyhraje a splní podmínku daného handicapu, tak vaše výhra je mnohem vyšší.