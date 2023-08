Gzira – Plzeň tipy na Konferenční ligu

Plzni se tentokrát domácí zápas s outsiderem povedl a do odvety už jde s jistotou postupu, protože by je Gzira musela porazit o čtyři góly. Naše Gzira – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Gzira – Plzeň kurzy

Gzira – Plzeň tipy

Výhra Plzně

Přesto, že Plzeň vyhrála první zápas tohoto předkola 4:0, si myslíme, že to jen tak nepustí a porazí Gziru nějakým výsledkem i venku, aby připsali nějaké další důležité body do evropského koeficientu.

Méně než 1 gól Drity

Druhým tipem pro tento zápas je, že od Drity uvidíme maximálně jeden gól. Při případné této sázce a při jediném gólů Drity, by se tato sázka stornovala. Drita proti Plzni neměla opravdu nic a plzeňští plnili roli velkého favorita.

Analýza zápasu Gzira – Plzeň

Gzira

Gzira bude ještě měsíc bez ligového vytížení, takže je oproti Plzni nerozehraná, ale zase bude více odpočinutá, protože Plzeň hraje každé 3-4 dny. I přes tyto fakta, to nic na postupu Plzně už nezmění. Gzira čtyři góly soupeřovi, jako je Plzeň, opravdu nedá. Gzira se může doma pokusit jedině udělat dobrý dojem, jinak je to na postup už bez šance. Do odvety s Plzní by však neměla mít žádný problém s nějakými absencemi.

Plzeň

Plzeň si po gólovém večeru s Gzirou zastřílela i na Střeleckém Ostrově v Budějovicích a konečně se dostala i do lepší ofenzivní formy, než byla v prvních zápasech ligy, kde to bylo opravdu bídné. Hned na začátku zápasu šla Plzeň rychle do vedení a už v 10. minutě prvního poločasu vedla po gólech Traorého a Šulce 2:0. Budějovice stihly ještě do poločasu odpovědět a v nastavení proměnil penaltu Jakub Hora. Druhý poločas začal stejně jako ten první a už v jeho první minutě se prosadil Bucha. O dvacet minut později pak přidal svůj druhý gól Šulc a na ten za dvě minuty odpověděl za budějovické Osmančík. V nastavení pak přišel gól z penalty a tím Pavel Šulc dokonal hattrick. Plzni bude na Maltě chybět Havel, Pernica, Sýkora a Vydra.

Často kladené otázky Gzira – Plzeň tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 17.8. ve 19:00 v Ta'Qali na Ta' Qali National Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zatím bohužel nejsou informace, že by mělo být vysílaní z Malty dostupné i v Česku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Denys Shurman.

