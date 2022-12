Ghana – Uruguay tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým zápase v skupině H na MS 2022 v Kataru bude v pátek duel mezi Ghanou a Uruguayem, ve kterém se rozhodne o postupu do osmifinále.

Ghana Uruguay tipy na zápas

Ghana sice má zatím na kontě 3 body díky výhře nad Jižní Koreou, ale v zápase proti Uruguay jsou dle kurzů její šance na výhru nižší. Pro postup mezi 16 nejlepších by potřebovala vyhrát nebo alespoň remizovat, čeho podmínkou by ale byla prohra Jižní Korey s Portugalskem.

Uruguay má v pátek úkol zcela jasný – bude muset vyhrát a Jižní Korea prohrát s Portugalskem. Díky tomu by se ze čtvrtého místa posunul na druhé a postoupil by tak do osmifinále. Tento scénář není dle kurzů tak nepravděpodobný.

Analýza zápasu Ghana – Uruguay

Ghana se do osmifinále dostala v roce 2006, následně v roce 2010 se probojovala na MS až do čtvrtfinále. V roce 2014 se ale její účinkování skončilo již v základní skupině a na další šampionát se ani nekvalifikovala. Letos se jí to ale povedlo a ráda by se opět podívala za brány základní skupiny. Odehrála dobrý zápas proti Jižní Korey, kterou dokázala porazit a dostat se tak na druhé průběžné místo v tabulce. K postupu mezi top 16 jí ale chybí alespoň 1 bod a v zápase proti Uruguay to lehké mít nebude. Ghana vsadí na rozložení 4-2-3-1, tak jak jsme zvyklí. V bráně bude Ati-Zigi, před ním v obraně Lamptey, Amartey, Salisu a Mensah. Záloha patří hráčům Partey a Samed, takže v útoku bude Kudus, A. Ayew a J. Ayew. Hrotovým útočníkem je Williams.

Uruguay s Luisem Suarezem je sice na posledním místě v tabulce, ale postup do osmifinále ještě není mimo hru. Potřebuje ale vyhrát a Jižní Korea bude muset s Portugalskem prohrát. Uruguay svojí hrou na letošním MS ve fotbale zatím nepřesvědčil, takže má na to poslední šanci. Největší hvězda Suarez ale nikoho nepřesvědčil, takže pravděpodobně v základní sestavě nenastoupí. Uruguay má i bez něj dost kvalitních hráčů, kteří jsou schopni jej posunout do osmifinále. V bráně bude Rochet, v obraně Gimenez, Godin a Coates, v záloze Varela, Valverde, Bentancur, Vecino a Olivera. Tím pádem v útoku uvidíme Nuneze a Gomeze. Rozložení Uruguaye tak bude 3-5-2.

Sázky na zápas Ghana – Uruguay (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.82

Více než 2.5 – 2.04

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.90

Ne – 1.88

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.82

Ne – 1.95

Poslední vzájemné zápasy

Ghana se s Uruguayem utkala v rámci Mistrovství světa ve fotbale zatím jenom jednou. Tento duel se skončil remízou, takže ani jeden z týmů zatím nemá ze vzájemných zápasů výhru. To se ale může změnit v pátek a blíže je k ní právě Uruguay.

2. 7. 2010 | Ghana – Uruguay 1:1

Ghana – Uruguay MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste se rádi na tento duel podívali v živém přenosu, tak můžete tak učinit prostřednictvím živého přenosu na ČT Sport, jelikož Česká Televize má letos práva na zápasy MS 2022. Pro ty co preferují živé vysílání v rámci sázkových kanceláří, je ale nutné vědět, že podmínkou pro toto sledování je aktivní sázka. Zápas je na programu v pátek 2. 12. 2022 v 16:00.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Utkání mezi Ghanou a Uruguayem je na programu na Al Janoub Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2019 a má kapacitu pro celkově 44 325 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

Kdybyste si rádi na tento zápas podali sázku, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, mezi které patří právě SynotTip, Fortuna či Betano.

Koho v utkání Ghana Uruguay tipy favorizují?

Jasným favoritem v zápase mezi Ghanoua a Uruguayem je právě Uruguay.