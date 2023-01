Fulham – Tottenham tipy na Premier League

Oba tyto týmy budou doufat, že se odrazí od neuspokojivých porážek, které naposledy v Premier League schytaly. Fulham se bude v pondělí večer snažit co nejlépe využít domácí výhodu, protože tým Marca Silvy se připravuje na zápas s týmem Tottenhamu, který je pouze o jedno místo a dva body před nimi. Naše Fulham – Tottenham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Fulham – Tottenham tipy

Více než 2,5 gólu a oba týmy dají gól

Tipujeme góly v tomto zápase mezi dvěma útočnými týmy Premier League v této sezóně. Oba týmy mají útočníka, který byl v této sezóně vynikající před brankou, Mitrovič za Fulham (11 gólů v PL) a Kane za Spurs (15 gólů v PL), takže každá z obran bude mít těžkých 90 minut.

Harry Kane dá gól

Kapitán a talisman Tottenhamu na sebe v této sezóně vzal většinu zodpovědnosti na střílení gólů, protože Son dosud nedokázal naplnit své vysoké standardy a Richarilson nedostal mnoho příležitostí usadit se ve svém novém klubu. Anglický útočník nastřílel v této sezóně 15 gólů jen v Premier League a také vstřelil góly v Lize mistrů a FA Cupu, takže můžete vidět, proč podporujeme Kanea, aby skóroval proti Fulhamu na Craven Cottage.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Fulham – Tottenham

Fulham se může považovat za trochu nešťastný, když prohrál svůj poslední ligový zápas venku na hřišti Newcastlu 1:0 po pozdním zásahu Isaka. Mitrović uklouzl při penaltě pro Fulham v 69. minutě, což způsobilo, že minul a kdo ví, jak by Fulham dopadl, kdyby se Srb prosadil. Duffy se po viróze blíží k návratu za domácí tým a Robinson se po vyloučení vrací na levého obránce, ale Kebano zůstává kvůli zranění stranou.

Tottenham bude velmi zklamaný z toho, jak se zhroutil ve druhém poločase na hřišti Manchesteru City poté, co šel do přestávky s vedením 2:0 díky gólům Kulusevského a Emersona. City dominovalo ve druhé pětačtyřicáté minutě, vstřelilo dva rychlé góly, aby vyrovnalo, a poté se v 63. minutě dostalo do vedení. Porážka byla potvrzena v poslední minutě, kdy Man City přidal čtvrtý gól přes muže zápasu Mahreze. Lucas Moura je jediným hráčem, který bude Contemu chybět v tomto zápase.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

3.9. 2022 | Tottenham 2:1 Fulham

4.3. 2021 | Fulham 0:1 Tottenham

13.1. 2021 | Tottenham 1:1 Fulham

20.1. 2019 | Fulham 1:2 Tottenham

18.8. 2018 | Tottenham 3:1 Fulham

Často kladené otázky Fulham – Tottenham tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 23.1. ve 21:00 na stadionu Craven Cottage

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde