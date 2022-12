Francie – Maroko tipy na Mistrovství světa 2022

Francie si zajistila nejdůležitější výhru proti Anglii, aby si zajistila místo v semifinále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jejich soupeři, Maroko, jsou překvapením turnaje, a pokaždé nás zatím proti favoritům překvapili. Naše tipy na zápas Francie – Maroko si můžete přečíst v tomto článku:

Francie – Maroko tipy

Dvě ze čtyř předchozích utkání mezi Francií a Marokem skončila remízou a výkony obou týmů ve čtvrtfinále ukazují na remízu, která je ve středu večer nejpravděpodobnějším výsledkem po 90 minutách. Francie se jen těsně protlačila přes Anglii díky neproměněné penaltě od Harryho Kanea a Maroko se ukázalo jako velmi dobře organizovaná a defenzivně pevná strana, která udrží Francii i Mbappeho.

Očekáváme, že tato zápas bude těsný a napjatý po celou dobu s nejpravděpodobnějším výsledkem pro konečné skóre 0-0 nebo 1-1. Francie ještě neudržela na mistrovství světa jediné čisté konto, což je znepokojující, ale Maroko toho dopředu nenabízí mnoho, ale ve svých pěti zápasech v Kataru udrželo čtyři čistá konta, takže můžete vidět, proč očekáváme, že tento zápas skončí s nízkým počtem gólů. Celý tlak bude na Francii a zápas s Anglií ukázal, že je Mbappeho možné udržet.

Analýza zápasu Francie – Maroko

Francie si zajistila vítězství 2:1 proti Anglii a postup do semifinále. Brazilský rozhodčí se během 90 minut nezahalil do slávy a mnoho jeho rozhodnutí mířilo proti anglickým hráčům. Tchmouameni vypálil z velké vzdálenosti a v 17. minutě překonal Pickforda, ale v rozehrávce byl faul, který rozhodčí ani VAR nedokázali uznat, takže gól platil. Kane dostal Anglii zpět do vyrovnaného stavu v 54. minutě přes penaltu, ale Giroud v 78. minutě poslal hlavičku za Pickforda a obnovil jednobrankovou výhodu Francie. Anglie měla vyrovnat, když se Kane dostal k druhému pokutovému kopu, ale tentokrát útočník Tottenhamu napálil balón na tribuny.

Maroko hrálo přesně tak, jak od prvního hvizdu proti Portugalsku všichni očekávali, bránilo hranici své šestnáctky a vyráželo do rychlých protiútoků. Jako by Portugalci nic neudělali a jen předpokládali, že vyhrají zápas. Bohužel pro ně dostali gól z hlavičky po chybě brankáře a neskutečném výskoku En Nesyriho. Když už o tom mluvíme, Ronaldo šel do hry na začátku druhého poločasu a mohl vybojovat vyrovnání pro favority, ale v gólovce trefil pouze výborného Bona. Po zápase odešel do šaten v slzách a Maroko mohlo slavit nezapomenutelný postup do semifinále a výhru 1:0 nad Portugalskem.

Sázky na zápas Francie – Maroko (Fortuna)

Myslíme si, že Francie vstřelí méně než 1,5 gólů. (1.93)

Výsledek v prvním poločase

Francie – 2.17

Remíza – 2.17

Maroko – 7.20

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.66

Více než 2,5 – 2.27

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.31

Ne – 1.59

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.97

Ne – 1.81

Predikce na zápas Francie – Maroko

Jak jsme už řekli, tak si myslíme, že zápas skončí remízou, při které padne málo gólů. Zároveň si ale myslíme, že tentokrát už Maročané nepřekvapí a Francouzi nakonec v prodloužení postup urvou.

Často kladené otázky Francie – Maroko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 14.12. ve 20:00 na stadionu Al Bayt.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

