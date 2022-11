Francie – Dánsko tipy na Mistrovství světa 2022

Francie začala vítězně, očekávaně proti Austrálii, zatímco Dánsko dokázalo pouze remizovat proti Tunisku. Dánové mají v poslední době slušnou bilanci proti Francii a budou se snažit vyhnout porážce poté, co se jim nepodařilo získat všechny tři body z jejich úvodního zápasu. Naše tipy na zápas Francie – Dánsko si můžete přečíst v tomto článku:

Francie – Dánsko tipy

Dánsko ve svých posledních třech zápasech proti Francii neprohrálo, získalo dvě výhry a remízu, takže můžete vidět, proč si myslíme, že Skandinávci získají minimálně bod. Francie se vyřádila proti Austrálii, ale Dánsko je mnohem těžším soupeřem a bude tuto francouzskou obranu více testovat, zatímco pro takové jako Giroud a Mbappe bude těžší skórovat. Francie by byla pravděpodobně spokojená s remízou v tomto zápase, zatímco bod je absolutní minimum, které Dánové přijmou vzhledem k remíze proti Tunisku. Pět z posledních sedmi vzájemných soubojů mezi těmito dvěma reprezentacemi vyprodukovalo méně než 2,5 gólu a my plně očekáváme další napjatou záležitost s nízkým skóre. Pět z posledních šesti zápasů Francie a čtyři z posledních šesti zápasů Dánska také zaznamenaly méně než tři vstřelené góly, což přidává další váhu naší predikci, že v tomto utkání padne méně než 2,5 gólu.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Francie – Dánsko

Francie možná začátek proti Austrálii zaspala, ale zbytek zápasu dominovala a nakonec si snadno zajistila všechny 3 body. Tato výhra 4:1 přinesla 2 góly Giroudovi, který v žebříčcích střelců Francie dorovnal nejlepšího Henryho, což je úžasný výkon pro útočníka, který není považován za jednoho z nejlepších francouzských útočníků. Dánsko bude pro Deschampsovy muže tvrdší zkouškou a Francouzi se musí v tomto zápase vyvarovat přílišné sebedůvěry, protože Dánové jsou vybaveni dobrou kvalitou.

Dánsko a Tunisko předvedly slušnou show, přestože zápas 1. zápasu skončil bez branek. Oba týmy měly šance na skórování a jasně šly za vítězstvím, ale bod byl spravedlivý výsledek podle průběhu hry. Od Dánů se však očekávalo, že tento zápas vyhrají, a pokud by proti Francii prohráli, hrozilo by, že budou vyřazeni z mistrovství světa mnohem dříve, než se očekávalo.

Sázky na zápas Francie – Dánsko (Fortu na)

Myslíme si, že v prvním poločase padne méně než 1,5 gólů. (1.35)

Výsledek v prvním poločase

Francie – 2.47

Remíza – 2.14

Dánsko – 5.40

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.73

Více než 2,5 – 2.17

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.97

Ne – 1.81

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.90

Ne – 1.87

vsaďte si zde

Predikce na zápas Francie – Dánsko

Francie má více hvězd a kvalitnější tým než Dánové. Ovšem Skandinávci již několikrát po sobě našli recept na mistra světa z roku 2018. Dvakrát Francii porazili v Lize národů a skoro díky nim favorit vypadl z ligy A. Tento zápas bude za nás velmi vyrovnaný, i když si to bookmakeři nemyslí. Proto by mohl být sice riskantní, ale za to lákavý kurz na výhru Dánska. (4.70)

Často kladené otázky Francie – Dánsko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 26.11. ve 17:00 na stadionu 974.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde