Fortuna recenze 2023 | Bonusy, zkušenosti a návody

Pokud se v České republice řekne “sázková kancelář”, okamžitě lidi napadne pouze pár sázkových kanceláří a jednou z nich je právě Fortuna resp. iFortuna. Díky tomu vznikla i tato Fortuna recenze, kde můžete díky své registraci získat skutečně zajímavé peníze navíc jako bonus.

Fortuna recenze – registrace a založení herního účtu

Fortuna registrace na webu je velmi jednoduchá. Fortuna se vždy snažila být proklientská, a proto se snaží svým sázkařům vše usnadňovat a poskytovat jim velmi komfortní, jednoduché, přehledné a široké možnosti. Tak je to i s registrací. Stačí na webu iFortuna kliknout na políčko v pravém horním rohu “REGISTRACE”. Poté budete přesměrováni na vyskakovací okno, kde bude třeba vyplnit pravdivě veškeré informace a nahrát i své osobní dokumenty, jako například občanský průkaz a podobně. Kromě toho budete muset ověřit i svůj bankovní účet a přidat i platební metodu, kterou si budete nabíjet účet reálnými penězi. Po úspěšné registraci získáte velmi zajímavé odměny. Jaké? Odpověď najdete níže – to je ostatně i účelem této Fortuna recenze. Abyste se dozvěděli vše nutné.

Fortuna recenze: Bonusy, soutěže a další promo akce

Vstupní bonus 200% až 6000 Kč!

Získání bonusu 900 Kč je celkem jednoduché. Je to Fortuna promo kód 2023 , který můžete získat ihned po vaší úspěšně registraci. Stačí si založit účet a vložit na něj minimálně 300 Kč. V dalším kroku poté vsaďte tiket za 300 Kč, na kterém budete mít kurz alespoň 1.50. Ihned poté vám bude připsán bonus 600 Kč. Dalších 300 Kč dostanete poté, co ověříte svoji totožnost na pobočce nebo online přes svoji banku. Dohromady je to tedy 900 Kč, které nejsou rozhodně k zahození.

Další bonusy

V iFortuna můžete získat i další bonusy. Proto se tato Fortuna recenze nemůže obejít bez zmínky o bonusech a promo kódech. Třeba bonus 3 000 Kč na sportovní sázení. V rámci sportovního sázení se můžete také zapojit i do tzv. “tipovačky”, kde můžete získat až 5 000 Kč. To však není vše, kromě bonusů za sportovní sázení, můžete získat i bonusy v rámci jejich online kasina Vegas. Je to třeba bonus 500 za 500, kde zdarma získáte 500 Kč za svůj první 500 Kč vklad. Navíc můžete získat i 1 000 Kč za svůj první vklad. Kromě dalších bonusů se můžete zapojit i do různých turnajů a soutěží. O tom vám více řekneme v části “Fortuna casino recenze”.

Fortuna casino recenze – Vegas online casino

Fortuna má na svých stránkách velmi zajímavé integrované online casino s názvem Fortuna Vegas. Tato Fortuna recenze ho nemůže vynechat, takže v ní musíme říct něco i o této možnosti sázení. Můžete si tam zahrát stovky her od těch nejlepších světových vývojářů. Můžete si zahrát jak za reálné peníze, tak zdarma, jen tak pro zábavu. Je to pouze na vás. Pokud jste zkušený kasinový hráč, najdete zde velmi zajímavou nabídku her, která vás jen tak lehce vstát ze židle nepustí. Není to však jen a pouze o kasinu.

Zakoupit si můžete i stírací losy a také se účastnit zajímavých loterií. Samozřejmě vše online z pohodlí vašeho domova. O bonusech v online kasinu jsme se zmínili už výše. Fortuna Vegas online kasino je prostě jedno z nejlepších online kasin na českém trhu a tato Fortuna recenze ho nemohla opomenout.

Další zajímavosti z iFortuna webu

Tato recenze na Fortuna sázkovou kancelář by se nemohla obejít bez toho, abychom nepoznamenali, že je to jedna z nejlepších ne-li nejlepší sázková kancelář u nás s tím, že má českou licenci, a proto jsou vaše vklady plně chráněné. Tato Fortuna recenze jen potvrzuje, že na Ministerstvu financí se nepletou a že dali zelenou sázkové kanceláři, která je opravdu kvalitní a především pro hráče velmi atraktivní.

Minimální vklad je pouze 1 Kč, ale minimální sázka je 10 Kč.

Největší možná výhra je 5 000 000 Kč.

Mobilní aplikace na Android i na iOS.

Live sázky.

Živé přenosy přes Fortuna TV.

Mobilní aplikace Fortuna, která vás nadchne

Nebyla by to kvalitní sázková kancelář, nemít kvalitní mobilní aplikace. Proto se i tato Fortuna recenze věnuje této zmínce. iFortuna má svoji vlastní mobilní verzi, a to ve dvou formách. Dostupná je jak pro Android systémy, tak pro iOS. Nemusíte se vůbec obávat toho, že váš telefon si s aplikací neporadí a nejlepší na tom je, že aplikace dokážou v podstatě všechno, co dokáže i samotný iFortuna web.

Celkové hodnocení sázkové kanceláře

Tato Fortuna recenze nebyla ódou na sázkovou kancelář. Zhodnotili a vyzkoušeli jsme všechno, co je potřeba k tomu, abychom správně a především velmi jednoduše zjistili, jestli je tato sázková kancelář výhodná a dospěli jsme k závěru, že na 100 % je. Fortuna je profesionální sázková kancelář, kde můžete sázet 24 hodin na všechno možné. Nabídka jejich sportů na kurzové sázení je obrovská a online kasino je skvěle zpracované. Vše do sebe krásně zapadá a graficky není co vyčítat. Fortuna recenze je sepsána odborníky na sázení, kteří se sázení věnují dlouhou dobu a mají zmapované veškeré sázkové kanceláře v ČR i ve světě a můžeme směle říct, že Fortuna může konkurovat skutečně každému.