Fiorentina – West Ham tipy na Konferenční ligu

Druhým evropským finále letošní sezóny bude finále Konferenční ligy, které se letos hraje v Česku. Oba týmy se přes ligu do pohárů nedostaly a o to je pro ně toto finále důležitější. Naše Fiorentina – West Ham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Fiorentina – West Ham tipy

Oba týmy vstřelí gól

Myslíme si, že v tomto finále Konferenční ligy uvidíme, na rozdíl od toho posledního, hodně gólů. S tím souvisí naše první předpověď pro tento velký zápas, protože naší první předpovědí je, že uvidíme branky na obou stranách. Fiorentina už pět zápasů v řadě neudržela čisté konto a v každém z těchto zápasů zároveň vstřelila gól. West Ham zase ve čtyřech z posledních pěti zápasů obdržel gól jako první.

Více než 2,5 gólu

Naší druhou předpovědí je, že v základní hrací době uvidíme aspoň tři góly. Oba týmy měly celou sezónu poměrně slabou defenzívu a jejich ofenzíva naopak tak špatná nebyla, hlavně na konci sezóny. U Fiorentiny jsme aspoň tři góly viděli ve čtyřech z posledních pěti zápasů.

Analýza zápasu Fiorentina – West Ham

Fiorentina

Fiorentina svou sezónu zakončila venkovní výhrou nad Sassuolem, když svého soupeře dokázala porazit 3:1. Až do 80. minuty byl stav 1:1, ale během čtyř minut pak dokázala Fiorentina vzít zápas na svou stranu, i díky dvěma červeným kartám Sassuola. Fiorentině bude na finále chybět pouze Sirigu.

West Ham

West Hamu se závěr tolik nevydařil, ale tento zápas už pro ně nic neřešil. S Leicesterem prohrál londýnský celek 1:2. Pro Leicester to i přesto znamenalo sestup do Championship a pro West Ham to znamenalo, že místo 13. místa skončil na místě čtrnáctém. Do finál se bude muset West Ham obejít bez Scamaccy.

Často kladené otázky Fiorentina – West Ham tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Fiorentina – West Ham?

Tento zápas se bude hrát 7.6. ve 21:00 v pražské Eden Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Fiorentina se tuto umístila v Serii A o pozici za jejich minulým výsledkem, tady na 8. místě, což pro ně znamená, že musí vyhrát KL, aby si zajistili poháry pro příští sezónu. West Hamu se oproti posledním dvěma sezonám už vůbec tato nepovedla a umístili se až 14., takže pro ně je také jedinou cestou do pohárů už také jen KL.

