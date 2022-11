Ekvádor – Senegal tipy na Mistrovství světa 2022

V úterý nás jako první čeká duel mezi Ekvádorem a Senegalem ve skupině A na MS 2022 v Kataru.

Ekvádor Senegal tipy na zápas

Ve skupině A půjde v pondělí o všechno – Katar už šanci na postup nemá, a ostatní týmy, čili Ekvádor, Senegal i Nizozemsko, mají 3 – 4 body. Takže každý bod se v posledním zápase bude počítat, obzvlášť mezi těmito týmy. Ekvádor dokázal remizovat s Nizozemskem, co ho staví do role mírného favorita v tomto zápase, i dle kurzů.

Senegal sice s Nizozemskem prohrál, ale pro postup ze skupiny bude záležet na tom, jak si poradí s Ekvádorem. Papírově je Senegal slabším týmem, proto mu kurzy nepřejí, ale určitě to nebude jednostranný zápas.

Analýza zápasu Ekvádor – Senegal

Ekvádor je letos na MS ve fotbale již po čtvrté. Jeho největším úspěchem byl postup ze skupiny do osmifinále, kde ale skončil. Od postupu ze skupiny ho v Kataru dělí jenom jedno vítězství, případně remíza, jelikož má před Senegalem náskok 1 bod. Takže určitě vsadí na defenzivní strategii a držení míče. Za své sympatické výkony na tomto šampionátu si určitě zaslouží postoupit mezi top 16 týmů, ale otázkou zůstává, jak si poradí se Senegalem. Pravděpodobně se od něj dočkáme sestavy 3-4-2-1, v následujícím složení – Galindez v bráně, Torres, Porozo, Hincapie v obraně, Mendez, Estupinan, Caicedo a Preciado v záloze a Plata a Sarmiento v útoku. Na čele Ekvádoru bude figurovat Estrada.

Senegal bohužel prohrám v úvodním zápase proti Nizozemsku, takže v tabulce je se 3 body, co je o 1 méně než Ekvádor, na čtvrtém místě. Proto pro něj neexistuje jiná možnost než výhra, když chce postoupit ze skupiny. Když zápas prohraje, nebo se skončí remízou, tak je jeho cesta na MS 2022 v Kataru u konce. Opět by tak nepostoupil do vyřazovací fáze turnaje, stejně jako před 4 lety. Senegal vsází na rozložení 4-4-2, v tomto složení – Mendy v bráně, Sabaly, Diallo, Jakobs a Koulibaly v obraně, Sarr, Gueye, Mendy a Diatta v záloze a Dia a Diedhiou v útoku.

Sázky na zápas Ekvádor – Senegal (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.63

Více než 2.5 – 2.35

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.91

Ne – 1.86

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.02

Ne – 1.77

Poslední vzájemné zápasy

Ekvádor se se Senegalem na MS ve fotbale ještě nikdy neutkali, takže v úterý to bude jejich velká premiéra. Na základě výsledku tohoto zápasu budeme příště vědět, kdo bude mít v dalších zápasech lepší šance na výhru, prohru nebo remízu.

Ekvádor – Senegal MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste se rádi na tento zápas podívali živě, tak máme pro vás dobrou zprávu. Utkání bude ve svém programu vysílat ČT Sport, takže k dispozici je tato možnost. Taky bude dostupné živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale podmínkou mít uzavřenou sázku. Utkání se hraje v úterý 29. 11. 2022 odpoledne v 16. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Tento zápas skupiny A na MS 2022 v Kataru se bude hrát na Khalifa International Stadium, který byl otevřen v roce 1976 a má kapacitu celkově pro 45 416 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

V případě, že byste měli chuť si na tento zápas vsadit, tak můžete tak učinit v kterékoliv sázkové kanceláři, my ale doporučujeme využít služeb těch, kterým se dá důvěřovat – Betano, Fortuna a SynotTip.

Koho v duelu Ekvádor Senegal tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto utkání je Ekvádor.