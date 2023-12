Dortmund – PSG: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Čeká nás poslední hrací den i ve “Skupině smrti”. Tam se v zajímavém utkání utká Dortmund s jistým postupem proti PSG, které k jistotě potřebuje aspoň bod, i když ten za jisté situace stačit na druhou příčku také nemusí. Naše Dortmund – PSG tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Dortmund – PSG kurzy

Dortmund – PSG tipy

Méně než 2,5 gólu

Očekáváme, že v tomto zápase uvidíme maximálně dvě branky. V posledních pěti utkáních mezi Dortmundem a PSG jsme hned čtyřikrát viděli tuto statistiku. Dortmund nebude nikam spěchat, protože si v případě dobrého skóre i u prohry může zajistit postup z první příčky.

Výhra PSG

Naším druhým tipem pro zápas mezi Dortmundem a PSG je, že uvidíme výhru PSG. Francouzský favorit již pět zápasů v řadě neprohrál, přičemž Dortmund na výhru už tři zápasy čeká. Pařížští tuto výhru navíc potřebují k jistému postupu z minimálně druhé pozice.

Analýza zápasu Dortmund – PSG

Dortmund

Dortmund naposledy v lize prohrál už druhé utkání v řadě, ale byl to velmi složitý zápas. Proti čtvrtému Lipsku musel Dortmund už od patnácté minuty hrát v deseti, když viděl za faul červenou kartu Mats Hummels. Lipsku pak navíc pomohl vlastním gólem Bensebaini a to šlo tak do vedení. Dortmund se i v deseti nevzdal a ve 45+6′ dokázal srovnat obrance Süle. Lipsko však dokázalo i přes špatný konec první půle, začít tu druhou dobře. V 54. minutě se porsadil Baumgartner. Tohle vedení vydrželo skoro až do konce, ale v nastavení ještě jistil výhru třetím gólem Lipska Poulsen a bylo tak hotovo. O minutu později ještě snížil Füllkrug, ale na obrat už bylo pozdě. Dortmund má opravdu obsáhlý list absencí. Chybět bude proti PSG Can, Duranville, Haller, Meunier, Morey, Moukoko, Nmecha, Ryerson, Sabitzer a Wolf.

PSG

PSG se v posledním ligovém utkání mírně nadřelo na domácí půdě, když se utkalo proti Nantes. Skóre otvíral za PSG Barcola ve 41. minutě, ale Nantes nebylo nejhorším soupeřem. Do poločasu také tohle vedení vydrželo. A odpověď překvapivě přišla. Nantes dokázalo v 55. minutě srovnat, když se trefil Mohamed. Nantes se pak rozhodlo tohle vedení snažit držet, což také vydrželo, ale bohužel pouze do 83. minuty, kdy přišel zasloužený gól PSG. Prosadil se Kolo Muani a vedení 2:1 už zůstalo také konečným. PSG bude v Dortmundu chybět Dembele, Kimpembe, Letellier, Mendes, Navas, Rico a Ruiz.

Často kladené otázky Dortmund – PSG tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Dortmund – PSG?

Zápas Dortmund – PSG se bude hrát 13.12. ve 21:00 v Dortmundu v Signal Iduna Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Glenn Nyberg.

