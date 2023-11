Dortmund – Newcastle: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po dvou týdnech se znovu dočkáme soubojů v Lize mistrů. Tentokrát však se stejnými zápasy, jako v minulém kole, akorát si týmy prohodí stadiony. V odvetě Dortmundu s Newcastlem se dočkáme souboje o druhé místo. Naše Dortmund – Newcastle tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Dortmund – Newcastle tipy

Výhra Newcastlu

Newcastlu sice domácí zápas s Dortmundem nevyšel a prohrál ho. Od té doby však neprohrál a posledními dvěma zápasy s výhrami nad Man. United a Arsenalem se naladil na dobrou formu, což Borussie po debaklu v Der Klassikeru, říct nemůže.

Méně než 2,5 gólu

I přes to, že je naším tipem výhra Newcastlu, si myslíme, že nás čeká podobný průběh, jako v tom minulém vzájemném utkání. V něm jsme totiž viděli spíše defenzivní hru, která se v tomto zápase více vyplatila německému celku. Dle nás a dle posledních výsledků, to bude naopak.

Analýza zápasu Dortmund – Newcastle

Dortmund

Dortmund dostal v posledním ligovém zápase opravdu velkou facku. O to horší, že se to stalo na domácím stadionu a to proti svému největšímu rivalovi. Už v deváté minutě byl Dortmund daleko za svým soupeřem, když se dostal do dvougólové ztráty po gólu Upamecana a Kanea. Naštěstí pro ně to bylo ve druhém poločase vše. Dortmundu to dopředu vůbec nešlo a za celý zápas na bránu vystřelil jednou. Tato defenzivní práce jim nevyšla ani za stavu 0:2 a trestal ji v závěru zápasu znovu Kane a to hned dvakrát, takže si připsal hat-trick a výhru 4:0. Borussii bude chybět Benesabaini, Morey, Can a Dueanville.

Newcastle

Newcastle ten zase ve svém ligovém zápase překvapil a porazil soupeře, pro kterého to byla tvrdá a zároveň první porážka v letošní sezóně Premier League. Zápas byl pro většinu fanoušků nepohledný a viděli jsme pouhý jeden gól, který padl v 64. minutě z kopačky Gordona po vysoce kontroverzních momentech. Arsenal se sice dožaduje kvůli tomuto momentu různých věcí, ale za to, co předvedl by stejně více než bod neuhrál. Newcastlu bude chybět Botman, Burn, Manquillo, Targett, Anderson, Barnes, Murphy, Tonali a Isak.

Často kladené otázky Dortmund – Newcastle tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 7.11. v 18:45 v Dortmundu v Signal Iduna Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Alejandro Hernández.

