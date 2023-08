Dnipro – Slavie tipy na Evropskou ligu

Slavii parádně vyšel první zápas tohoto 3. předkola a teď už jí venku v Košicích stačí v klidu dvojzápas dohrát nebo lépe přidat nějaké další body do koeficientu. Naše Dnipro – Slavie si můžete přečíst v tomto článku:

Dnipro – Slavie kurzy

Dnipro – Slavie tipy

Neprohra Slavie

Myslíme si, že tento Slavie už nenechá po velké výhře jen tak, ale pokusí se ještě něco pro český koeficient uhrát. Postup už má do čtvrtého předkola téměř jistý, už stačí jen v klidu uhrát třígólový náskok, což by neměl být problém.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme maximálně dva góly. Slavie nejspíš nepůjde s nejsilnější sestavou, a tak se už nikam hnát nebude. Dnipro na Slavii v prvním zápase nemělo a problém s ní bude mít, i když Slavie nepoužije to nejlepší.

Analýza zápasu Dnipro – Slavie

Dnipro

Dnipru se po prohře v Praze nedařilo ani v lize, když pouze remizovalo s FC Minaj. Znovu z toho bylo drama v závěru. Dnipro obdrželo na začátku druhého poločasu červenou a dohrávalo tak v deseti. Poté se v 82. minutě dostalo k penaltě, ale tu neproměnil Babenko a o pár minut později šel Minaj do vedení. Dnipro se však nevzdalo a v nastavení dostalo druhou šanci z penalty, kterou proměnil Blanco a zápas tak skončil 1:1. Dnipro bude v Košicích bez jakékoli absence.

Slavie

Slavie dokázala i po čtvrtém kole udržet stoprocentní výkon v lize a stále platí, že vyhrála každý ligový zápas v této sezóně. V Boleslavi jim sice minulý víkend stačil jediný vlastní gól Poulola k výhře, ale od Slavie to byl dominantní výkon, když svého soupeře nenechal ani vystřelit na bránu. Mimo to tento zápas moc neukázala a Slavie už se může připravovat na čtvrté předkolo proti Luhansku, protože tento dvojzápas s Dniprem už neztratí. Slavi do Košic jede bez Sinyana, Douděry a Pecha.

Často kladené otázky Dnipro – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Dnipro – Slavie?

Zápas Dnipro – Slavie se bude hrát 17.8. ve 20:00 v Košicích v Košické fútbalové aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Jesús Gil Manzano.

