Dánsko – Tunisko tipy na Mistrovství světa 2022

Třetí herní den se můžeme těšit i na duel mezi Dánskem a Tuniskem v rámci skupiny D Mistrovství světa 2022 v Kataru.

Dánsko Tunisko tipy na zápas

Dánsko je papírově mnohem silnějším týmem než Tunisko, i když na MS ve fotbale se dostal nejdál do čtvrtfinále. V úvodním zápase MS 2022 v Kataru proti Tunisku jsou ale kurzy na jeho straně.

I když Tunisko bylo na Mistrovství světa již 5x, nikdy se mu nepovedlo postoupit ze skupiny. Letos má opět těžkou skupinu, ve které je společně s Dánskem, Austrálií a Francií. V úterý jsou jeho šance na výhru nízké.

Analýza zápasu Dánsko – Tunisko

Dánsko pod taktovkou Kaspera Hjulmanda si dělá na MS 2022 velké naděje. Kádr, který to dokázal dotáhnout do semifinále na Euro 2020, chce letos prolomit svou smůlu na tomto šampionátu a dostat se alespoň mezi 4 nejlepší země. S největší pravděpodobností uvidíme dánský tým v téhle sestavě – Schmeichel v bráně, Wass, Christensen, Kjaer a Maehle v obraně, ze záložníků se představí Hojbjerg a Delaney, přičemž útok bude patřit Olsenovi, Eriksenovi a Lindstromovi. Na čele jedenáctky bude stát Dolberg na hrotu útoku. Co se týče chybějících hráčů, tak mezi nimi bude pravděpodobně Jonas Wind a Frederik Ronnow, kteří se musí ještě vypořádat se zraněními. V dalších zápasech by se ale mohli ukázat.

Tunisko nemá sice ve svých kruzích taková jména, ale pořád má z čeho vybírat. VC základní sestavě můžeme na hřišti vidět hráče – Dahmen, Drager, Bronn, Abdi, Talbi, záložníky Laidouni, Skhiri a Chaalali. V útoku bude hrát Slimane, Khazri a Msakni. Taky na lavičce bude mít Tunisko spoustu kvalitních hráčů. Patří mezi ně například Mathlouthi, Hassen, Ifa, Sliti či Sassi. Jestli ale chce Tunisko pomýšlet na bodový zisk v tomto zápase, tak bude muset usilovně bránit a čekat na chyby v obraně soupeře.

Sázky na zápas Dánsko – Tunisko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.74

Více než 2.5 – 2.15

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.30

Ne – 1.60

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.89

Ne – 1.88

Poslední vzájemné zápasy

Tým Dánska a Tuniska se na MS ve fotbale ještě nepotkali. V úterý tak budou mít svou premíeru, v rámci které se rozhodne, jestli se některý z týmů uchopí vedení, nebo zápas skončí remízou.

Dánsko – Tunisko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť se na duel mezi Dánskem a Tuniskem rádi podívali živě, tak v tom případě budete mít k dispozici více možností. Tou první je televizní přenos, který bude vysílat Česká Televize, a tou druhou je živé vysílání v kterékoliv sázkové kanceláří – jedinou podmínkou je aktivní sázka. Zápas se hraje v úterý 22. 11. 2022 odpoledne v 14. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Úterní duel se bude hrát na stadionu jménem Education City Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2020 pro nadcházejíci šampionát a má kapacitu celkově pro 43 350 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

V případě, že byste si rádi tento duel o něco víc okořenili, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, jako například Fortuna, Betano či SynotTip.

Koho v utkání Dánsko Tunisko tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v úterním zápase je Dánsko.