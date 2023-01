Daň z výhry 2023– co všechno musí hráč zdanit?

Daň je něco čemu se ve skutečném světě v naší zemi nevyhneme a platit se musí. Daň z výhry se z hazardních her donedávna vůbec neplatila ale od roku 2020 se už platit musí, i když jen za určitých podmínek.

Daň z výhry hazardních her 2023

Do konce roku 2019 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) ZDP hazardní hry od daně z příjmů osvobozeny. To i bez ohledu na to o jakou hru se jednalo a bez ohledu na výši výhry. Pro všechny hazardní hráče to tak byly zlaté časy, které se ale v roce 2020 změnili. Dle nového daňového balíčku, který platí od roku 2020, jsou totižto výhry mimo jiné z kurzového sázení, stolových a kasínových her, zdaněny. Drtivé většiny hráčů se ale nedotknou ani tyto nová pravidla, jelikož se vztahují až na výhry nad 1 000 000 Kč. Takže dle § 3 odst. 2 zákona o hazardních hrách, jsou za hazardní hry považovány kurzové sázky, totalizátorové hry, loterie, bingo, live hry, tomboly, turnaje malého rozsahu a technické hry.

Rychlý přehled – daň z výhry

Eurojackpot – na výhry nad 1 000 000 korun se vztahuje 15 % daň, kterou odvádí provozovatel

– na výhry nad 1 000 000 korun se vztahuje 15 % daň, kterou odvádí provozovatel Sportka – pro Sportku platí stejná pravidla, takže 15% daň z výhry nad 1 000 000 Kč, kterou odvádí před vyplacením Sazka

– pro Sportku platí stejná pravidla, takže 15% daň z výhry nad 1 000 000 Kč, kterou odvádí před vyplacením Sazka Výherní automaty, kurzové sázení a casino hry – na tyto typy her se vztahuje jiný daňový režim. Hráč musí čisté výhry nad 1 000 000 korun za kalendářní rok přiznat a zdanit ve formě daně z příjmu, čili 15%.

Kategorie hazardních her pro účely zdanění :

technické hry (automaty, ruleta a atd.)

kurzové sázky

tomboly a loterie

live hry (casino hry, blackjack, ruleta, kostky a pod.)

turnaje live her a turnaje malého rozsahu (pokerové turnaje)

ostatní hazardní hry

Důležité je také podotknout, že pro účely zdanění není důležité jestli jde o hru v kamenném kasinu nebo přes internet.

Rozdíl mezi loteriemi a automaty

Dle nového zákona o hazardních hrách se na loterie vztahuje 15 % daň jenom když jedna výhra přesáhne milion korun. V tomto případě se o danění stará provozovatel a hráči je vyplacená již zdaněná částka. Důležité je podotknout, že jednotlivé výhry se v rámci zdaňovacího období nesčítají. Takže jestli hráč vyhraje víckrát v jednom roce 900 000 Kč, tak na daních z hazardní hry nezaplatí ani korunu.

Jiná situace ale platí pro technické hry, nebo-li automaty. Zde se jednotlivé výhry sčítají a nejvíc nás zajímá rozdíl mezi zisky a vklady. Jestli jste v rámci jednoho kalendářního roku vložili do hazardních her například 300 000 korun a vyhráli jste 1 500 000 korun, tak již vaše zisky podléhají 15 % dani.

Daň z výhry Eurojackpot

Loterie Eurojackpot nabízí jedny z největších výher, jelikož nepůsobí jenom v jedné krajině ale rovnou v 18. Kromě České republiky v Eurojackpotu hrají i Chorvatsko, Dánsko, Estónsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Od roku 2020 se ale na každou výhru v této loterii, která přesáhne hranici 1 000 000 korun, vztahuje 15 % daň. O daň z výhry Eurojackpot se starat nemusíte, jelikož ji zaplatí provozovatel a vám bude vyplacená už částka snížena o tuto částku. Zajímavostí ale je, že daň se nevypočítává jenom z části, která je nad 1 milion korun, ale z celé částky. Takže paradoxně získáte víc když vyhrajete 950 000 Kč, než kdyť vyhrajete 1 050 000 Kč. Zároveň je nutné podotknout, že výhry v této loterii se nesčítavají, takže když vyhrajete víckrát pod milion, tak daň z výhry Eurojackpot platit nebudete ani jednou.

Shrnutí

V tomto případě spadá daňová povinnost na provozovatele, takže vy nebudete muset nic řešit. Eurojackpot odvede 15 % z vaší výhry nad 1 milion státu ve formě daně a vy dostanete 85 % z celkové sumy.

Daň z výhry Sportka

Sportka není nadnárodní ale čistě česká loterie, která nabízí štedré výhry. Tak jak u Eurojackpotu, tak pro daň z výhry Sportka platí stejná pravidla. Takže opět jestli vaše výhra nedosáhne 1 000 000 Kč, tak se na ní daň nevztahuje. Jesli ale přesáhne milionovou hranici, tak se zde opět uplatňuje 15 % daň, kterou odvede provozovatel. Vy teda se zdaněním nemáte žádnou starost. I zde se daň z výhry Sportka vztahuje na každou výhru zvlášť, takže jejich sumy se nesčítavají.

Shrnutí

Opět platí, že daňovou povinnost má provozovatel a ne vy. Pro vás se tak mění jen to, že z výhry vám na účtu přistane o něco méně, než jste původně vyhráli, a to konkrétně jenom 85 % ze dané výhry.

Daň z výhry Sazka

Jednoznačně největší sázkovou společností, která se zabývá loteriemi a stíracími losy, je Sazka. Krom těchto kategorií nabízí už i kurzové sázky a casino hry. Novým hráčům doporučujeme využít Sazka bonusovy kod, který nastartuje jejich hru. Pro většinu hráčů se ale daň z výhry Sazka vztahuje právě na loterie, proto je dobré vědět jaké pravidla zde platí. Jestli v některé z loterií, které Sazka nabízí, vyhráte méně než 1 milion korun, tak nemusíte nic řešit. Tyto výhry se opět nedaní. V případě, že jedna výhra přesáhne tuto částku, tak se na ní opět vztahuje 15 % daň, o kterou se stará provozovatel. Jestli 1 milion přesáhne součet více nižších výher, tak se nic nedeje a v takovém případě se nic nedaní.

Shrnutí

Jestli v jedné z loterií v Sazce vyhrajete částku nad 1 milion Kč, tak se zde uplatňuje 15 % daň, kterou má na starost provozovatel. Pro kurzové sázky a casino hry platí jiný daňový režim, na který se podíváme níže.

Daň z výhry ze sázení

Kurzové sázení pořád patří mezi ty nejpopulárnější formy hazardu u nás. Na rozdíl od výše uvedených, v tomto případě se o zaplacení daně musíte postarat vy. Od roku 2020 se daň z výhry ze sázení vztahuje na všechny výhry, které přesáhnou 1 milion korun. Zde se ale nejedná o 1 výhru ale o celkový součet výher, od kterého je jsou odečteny vklady. Zdaňovací období je 1 kalendářní rok. Takže když například v tomto roce vyhrajete celkově 1,5 milionu Kč a vaše celkové vklady by byly 200 000 korun, tak na částku nad 1 milion se vztahuje 15 % daň. Čili ne na celou částku, ale jenom na část výher, která přesáhla 1 milion.

Shrnutí

Sportovní a jiné sázky podléhají danění jenom v případě, že součet vašich výher zmenšen o vklady, přesáhne 1 milion korun. Daní se jenom část, která tuto hranici přesahuje, a to 15 % daní, kterou máte na starost vy.

Daň z výhry v casinu

Pro online casino platí stejná pravidla jako pro kurzové sázení. Daň z výhry v casinu se platí stejně jako v případě kurzových sázek. Opět to ale máte na starost vy, v případě, že se bude muset část vašich výher danit. Jestli součet vašich výher v kalendářním roce, od kterého je odečten součet vkladů, překročí hranici 1 000 000 korun, tak se na tuto sumu bude vztahovat 15 % daň. Na rozdíl od loterií se ale tato daň vztahuje jenom na sumu, která 1 milion přesáhla, a ne na celkovou hodnotu.

Shrnutí

Celkový rozdíl výher a vkladů v casinu, který překročí hodnotu 1 milionu korun, se musí danit 15 % daní, o kterou se budete muset postarat vy samy. Taky stojí za zmínku, že kurzové sázky a casino hry jsou dvě samostatné kategorie, takže sa daní, nebo případně nedaní, samostatně.

Často kladené otázky

✅Mám povinnost hlásit výhru na finančním uřadu?

Samozřejmě, že s každou větší výhrou nemusíte běžet na finanční úřad. Povinnost máte v případě kurzové sázení a casino her uvést všechny výhry po odečtení vkladů, které přesáhnou 1 milion korun za 1 kalendářní rok. Na částku, která je nad touto hranicí, se pak bude vztahovat 15 % daň.

✅Jak se liší zdanění loterií, kurzových sázek a loterií?

Na všechny uvedené se vztahuje 15 % daň. Na loterie v případě, že jednotlivá výhra přesáhne 1 000 000 Kč, a o zdanění se stará provozovatel. V případě kurzových sázek a loterií je nutno podat daňové přiznání v případě, že celková suma vašich výher, od které se odečtou vklady, přesáhla 1 milion korun.

✅Kdy musím podat daňové přiznání

Daňové přiznání se podává vždy za 1 kalendářní rok, spravidla od 1. ledna do 31. prosince. Jestli v tomto období vaše zisky v kurzových sázkách nebo online casinu, po odečtení vkladů, přesáhli 1 milion korun, tak je musíte zahrnout v daňovém přiznání.

✅Kdy nemusím platit daň?

Jestli vaše výhra v loterii je nižší než 1 milion korun, nebo jestli váš součet výher po odečtení vkladů v sázkových kancelářích nebo casinu za 1 kalendářní rok, nepřekročí tuto hranici, tak se na vaše výhry daň nevztahuje.

✅Platí pro různé sázkové kanceláře různá pravidla?

Ne – nezáleží od sázkové kanceláře ale od typu hry. Jestli teda budete sázet ve Fortuně i v Betano, tak obě se řadí do kategorie kurzových sázek, a platí pro ně tak stejná pravidla.