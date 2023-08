Crystal Palace – Arsenal tipy na Premier League

Arsenal sice nehraje ve druhém kole doma, ale ze stadionu moc daleko nevyjede, protože si znovu zahraje proti jednomu z londýnských celků hrajících Premeir League. Naše Crystal Palace – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Crystal Palace – Arsenal kurzy

Crystal Palace – Arsenal tipy

Více než 2,5 gólu

V zápasech Arsenalu s Crystal Palace jsme často svědky velkého počtu gólů a myslíme si, že tomu bude stejně i v tomto zápase londýnských týmů. Aspoň tři góly jsme viděli ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů těchto celků.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly na obou stranách. Do útoku jsou oba týmy silné a góly jim tam momentálně docela padají. V posledních pěti zápasech Arsenalu jsme tuto statistiku viděli hned čtyřikrát.

Analýza zápasu Crystal Palace – Arsenal

Crystal Palace

Crystal Palace docela poklidně vyhrál první zápas s nováčkem ligy, i když tato výhra byla o pouhý gól. S Sheffieldem hráli do poločasu vyrovnaně a zároveň první půle nepřinesla ani gól, ale londýnský celek byl lepší. Aktivitu zúročili hned na začátku druhého poločasu, kdy se prosadil Odsonne Édouard. Tento gól na výhru stačil, a poté si to CP jen hlídalo a stále drželo aktivitu vysoko, čímž zabránilo nějakému většímu útoku nováčka. Crystal Palace bude doma hrát bez Hughese, Matheuse a Oliseho.

Arsenal

Do ligové sezóny vstoupil dobře také Arsenal, který si doma dokázal poradit s Nottinghamem. Už po prvním poločase to bylo na dobré cestě, kdy už ve 32. minutě z toho bylo vedení 2:0, které do konce poločasu také vydrželo. Druhý poločas už Arsenalu góly nepřinesl, ale dvougólové vedení udrželi i přesto, že se Nottingham jednou prosadil zásluhou Awoniyiho. Gunners budou bez Timbera, Zinchenka, Baloguna a Jesuse.

Často kladené otázky Crystal Palace – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 21.8. ve 21:00 v Londýně v Selhurst Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou najdete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude David Coote.

