Chorvatsko – Maroko tipy na Mistrovství světa 2022

V sobotu odpoledne se můžeme těšit na boj o třetí místo na MS 2022 v Kataru mezi Chorvatskem a Marokem.

Chorvatsko Maroko tipy na zápas

Chorvatsko chtělo letos navázat na výkon z před 4 let, kdy se dostalo do finále, shodou okolností taky s Francií. Bylo ale krátké na Argentinu, a tak bude bojovat alespoň o třetí místo proti Maroku, se kterým by si papírově mělo poradit.

Maroko ale podává kvalitní výkon celý šampionát a překvapilo snad všechny fanoušky fotbalu. I když dle kurzů není jasným favoritem v sobotním duelu, určitě šanci na zisk historické medaile má.

Analýza zápasu Chorvatsko – Maroko

Sen Chorvatska na druhé finále za sebou na MS se v úterý rozplynul. Argentina byla lepším týmem a zaslouženě postoupila do finále. Kádr na čele s Modrićem neměl svůj den, takže stříbrné medaile si neobhájí. Určitě ale Chorvaté udělají všechno pro to, aby odešli domů alespoň s bronzovou medailí, o kterou se poperou s Marokem. Chorvatsko by si medaily za svůj výkon na MS 2022 v Kataru jednoznačně zasloužilo. Bylo to právě ono, kdo vyřadil Brazílii, největšího favorita na zisk cenné trofeje. Ve čtvrtfinále obstáli na penalty a šli tak mezi čtyři nejlepší týmy. Narazilo ale na Messiho celek a přišla vůbec první prohra na šampionátu.

Maroko mělo obdobně těžký úkol, jelikož v semifinále narazilo na Francii. Ta prolomila kletbu obhájců trofeje a podruhé v řadě je ve finále. I když bylo Maroko jednoznačně slabším týmem v tomto zápase, podalo obdivuhodný výkon, za který by se nemusela stydět žádná země. I když prohrávalo 0:2, tak do poslední minuty se snažilo skórovat, co se mu nakonec bohužel nepovedlo. Africký sen na zisk první trofeje se tak taky rozplynul. Maroko ale udělá všechno pro to, aby v sobotu získalo medaile, ale proti Chorvatsku bude mít úkol skutečně těžký. Každopádně je jisté, že tak jako finále, tak ani tenhle zápas nebude mít jasného favorita a máme se tím pádem na co těšit.

Sázky na zápas Chorvatsko – Maroko

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.96

Více než 2.5 – 1.90

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.65

Ne – 2.20

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.72

Ne – 2.08

Poslední vzájemné zápasy

Maroko se s Chorvatskem utkalo jenom jednou, a to paradoxně na jejich prvním zápase na letošních Mistrovstvích světa ve skupině F. Tehdy se zrodila remíza 0:0, takže ani jeden tým nemá na kontě výhru ve vzájemném zápase. To se ale po sobotě změní.

23. 11. 2022 | Chorvatsko – Maroko 0:0

Chorvatsko – Maroko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste se rádi podívali na tento duel v živém přenose, tak máme pro vás dobrou zprávu. Sledovat jej budete moct na České Televizi, konkrétně na ČT Sport. Pro ty zkušenější hráče se nabízí i druhá varianta, kterou je živé vysílání v sázkových kancelářích. Zde je ale podmínkou mít uzavřenou aktivní sázku, proto to není pro každého. Utkání se hraje v sobotu 17. 12. 2022 odpoledne v 16. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Předposlední zápas na MS 2022 v Kataru se bude hrát na Khalifa International Stadium, který byl otevřen v roce 1976 a má kapacitu pro až 45 416 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

Kdybyste si rádi na toto utkání vsadili, tak určitě doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, mezi které patří Betano, SynotTip a Fortuna.

Koho v duelu Chorvatsko Maroko tipy favorizují?

Mírným favoritem v boji o třetí místo je právě Chorvatsko.