Chorvatsko – Kanada tipy na Mistrovství světa 2022

Zdálo se, že Chorvatsku v posledním zápase proti Maroku chybělo štěstí. Vytvořili si několik dobrých šancí, ale zápas skončil remízou 0:0. Kanada si proti favorizované Belgii vytvářela šanci za šancí, dokonce i neproměnila penaltu, ale i tak nakonec prohrála 1:0, takže Chorvaté i Kanaďané mají v tomto zápase co ukázat. Naše tipy na zápas Chorvatsko – Kanada si můžete přečíst v tomto článku:

Chorvatsko – Kanada tipy

Vzhledem k tomu, jak si oba týmy vedly v poslední části prvního utkání, v tomto utkání moc gólů neočekáváme. Méně než 2,5 gólu bylo vstřeleno ve čtyřech z posledních šesti mezinárodních zápasů Chorvatska a třech u Kanady. Chorvatsku se minule nepodařilo skórovat proti Maroku, zatímco Kanada nedokázala proměnit žádnou ze svých šancí proti Belgii, včetně pokutového kopu, takže si neděláme velkou naději, že by tento zápas měl být vysoce střelecký. Je velká šance, že v tomto zápase uvidíme pouze jeden tým, nebo možná žádný, vzhledem k tomu, jak oba týmy hrály ve svém posledním zápase. Chorvatsku a Kanadě se nepodařilo skórovat, přestože si vytvořili slušné šance proti Maroku a Belgii, ale Chorvatsko dokázalo udržet čisté konto ve svém zápase, zatímco Kanada inkasovala pouze jeden gól proti favorizované Belgii.

Analýza zápasu Chorvatsko – Kanada

Chorvatsko možná čekalo složitý start do skupiny proti Maroku, i přesto se očekávalo, že Chorvaté vyhrají. Chorvatsko i Maroko však nedokázali proměnit své šance a zápas skončil bez branek. Afričané mají naopak od Chorvatska z bodu radost. Pro Chorvatsko je nyní nutností proti Kanadě vyhrát, pokud chce postoupit ze skupinové fáze, jak od něj mnozí očekávají.

Kanada byla skutečně lepším týmem než Belgie a nebýt špatného zakončení, Severoameričané by tento zápas vyhráli. Kanada neproměnila penaltu v prvním poločase a v dalším průběhu zápasu pokračovala ve vytváření slušných šancí. Nakonec jediný gól Belgie stačil k vítězství, ale tohle byl zápas, ze kterého si Kanada mohla vzít alespoň bod.

Sázky na zápas Chorvatsko – Kanada (Fo rtu na)

Myslíme si, že v prvním poločase padne méně než 0,5 gólů. (2.65)

Výsledek v prvním poločase

Chorvatsko – 2.85

Remíza – 2.11

Kanada – 4.20

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.74

Více než 2,5 – 2.15

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.83

Ne – 1.94

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.89

Ne – 1.88

Predikce na zápas Chorvatsko – Kanada

Z prvního zápasu jsme si vzali to, že Kanada není tak špatným týmem, jak se od ní očekávalo. Od Chorvatska se naopak čekala výhra proti Maroku, ale to taky ukázalo svou sílu. Skupina F může dopadnout opravdu jakkoliv, ale my si myslíme, že tento zápas Chorvatsko vyhraje a pohlídá si postup z této skupiny.

Často kladené otázky Chorvatsko – Kanada tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 27.11. ve 17:00 na Mezinárodním stadionu.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

